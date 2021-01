Infirmière et autodidacte, la Varoise Leni Whitford peint les soignants pour leur rendre un saisissant hommage

"Il n’y avait que le sport et le médical autour de moi"

Un coup de foudre pour Tom. Soldat du RCT. Général en chef d’une famille vite agrandie. Leni se marie. Croque, parfois, à la chandelle, des bouts de présent. Mais entre famille et profession de foi, le temps lui manque. Le dessin, ancré en son for intérieur, prend le large. S’éloigne...

Le vent le ramènera sur la berge au hasard d’une proposition de carrière. Faite à son époux, engagé, il y a deux saisons, dans le staff du club de rugby de Montpellier.

"Quitter ma zone de confort n’a pas été simple pour moi. Dans l’appart, c’était tristounet. Alors, j’ai peint. Pour le plaisir..." L’autodidacte est revenue à ses premières amours.

Dénichant un atelier pour parfaire sa technique. Tisser des liens. Éclore à la lumière. Tamisée depuis le déracinement.

"Il n’y avait que le sport et le médical autour de moi. Or, je me sentais artiste même si je n’avais aucune culture artistique..."