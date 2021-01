Ils se mobilisent pour faire revivre la culture dans les vallées sinistrées

Natif de la Bollène-Vésubie, le jeune homme s'est d'abord éclipsé à Lyon, pour se former au métier de costumier puis de comédien avant de créer sa compagnie. Depuis plus d'un an, ils nourrissent ensemble, le projet d’amener le théâtre et la culture là où, justement, elle est difficile d’accès. "La catastrophe et la Covid ont créé une urgence de création. On planchait déjà depuis pas mal de temps sur notre désir de rejoindre le moyen et haut-pays mais là…"

Là, l’initiative prend tout son sens. L’idée? Rassembler tous les contes et légendes du Pays Niçois, pour en faire un recueil qui sera lu et chanté - en plein air! - par la troupe, à l’été 2022.

Un projet sur le long mais tout au long duquel le souhait est de participer au quotidien des habitants des vallées. "Nous ne resterons pas dans l’ombre. C’est plutôt un mouvement social et culturel que l’on veut mener avec tous ceux qui seront enthousiastes et volontaires. Nous mobiliserons les élus, nous interviendrons en milieu scolaire. Nous voulons être très présent." Jusqu’à cet aboutissement estival… et même au-delà.

Il y a une comédienne, une chanteuse lyrique, une conceptrice lumière, une conceptrice son, une scénographe, une costumière, une administrative et Romain Fazi au jeu et à la mise en scène. Mais, dans un premier temps, il y aura huit enquêteurs. Huit curieux, parés à recueillir tous les témoignages possibles et imaginables. Deux d'entre eux ne sont pas des enfants du pays, mais l'initiateur du projet voit ça d'un bon œil: "J'aime cette mixité, cette approche un peu différente qu'ont ceux qui ne sont pas nés dans ce département. C'est un autre regard dans un univers que l'on veut sensible et poétique... et que l'on pourra exporter."

Ils lancent, ensemble, un appel. Aux habitants, aux institutions, aux groupes scolaires. Partout où ils pourront entendre des récits et partager leur art, ils iront. Une démarche sociale et solidaire... un peu comme celle d'Ocellina Geniez, qui, dans un sens, travaille aussi à réhabiliter la mémoire vésubienne.

Faire renaître Le musée d'histoire locale