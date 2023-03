Il expose pour la première fois en Principauté, l'artiste américain George Condo présente ses Humanoïdes au NMNM

Son lien particulier avec Monaco

Comme tant de créateurs avant lui, George Condo a tissé un lien particulier avec la Principauté. Une relation qui a pour base son amitié avec la princesse Caroline.

"Je ne saurais séparer en George Condo l’artiste de l’ami: plus on a la chance de le côtoyer, plus on s’aperçoit combien il s’incarne dans sa peinture", écrit-elle dans la préface du catalogue de l’exposition, évoquant un "homme exquis, discret et cultivé, à la douceur et la générosité remarquables et aux conversations passionnantes".

S’il expose pour la première fois son travail à Monaco, pour cette exposition au NMNM, il s’est inscrit, il y a vingt-cinq déjà, dans cette tradition héritée de l’époque des Ballets Russes de Diaghilev de commander des décors et des rideaux de scène à des artistes.

En 1998, le chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo commande à Condo un rideau de scène qu’il peint lui-même, en s’inspirant du travail de la compagnie dans laquelle il s’était immergé pendant quelques semaines.

Puis, en 2000, Jean-Christophe Maillot a sollicité à nouveau George Condo pour concevoir cette fois les décors et les costumes du ballet Opus 40. "George a très bien servi ma chorégraphie, il n’a pas cherché à imposer trop lourdement sa marque. Au contraire, son intervention a été équilibrée et délicate", se remémore le chorégraphe-directeur dans le catalogue de l’exposition. La pièce Opus 40 sera d’ailleurs reprise par les Ballets de Monte-Carlo, à Nice en mai prochain.