Henri Martin, Yves Klein, Henri Matisse... 121 œuvres d’art vendues aux enchères ce jeudi à Monaco

L’endroit a inspiré de nombreux artistes. Le peintre Henri Martin (1860-1943) en a tiré son "chef-d’œuvre" estime Franck Baille, qui cite cette huile sur toile du port de Collioure, comme la pièce phare de la vente d’art moderne, contemporain et design prévue ce jeudi à 18 heures à l’hôtel des ventes de Monte-Carlo.

"C’est une très grande toile, de 125 centimètres, ce qui est plutôt rare et la composition est très vivante", ajoute l’expert et patron d’HVMC qui vend cette toile issue d’une collection privée d’une famille du sud-ouest qui, elle-même, l’avait acquise à la famille d’Henri Martin. Estimée entre 250.000 et 350.000 euros, l’œuvre pourrait atteindre le demi-million d’euros jeudi soir pendant la vacation.

Autre pièce phare, lot 58, un bronze de Botero fondu en 2005. Un couple de collectionneurs s’en sépare et la cote du sculpteur colombien - qui a ses habitudes et son atelier en Principauté - est toujours haute. Ce qui explique l’estimation entre 250.000 et 300.000 euros. Une toile de Bernard Buffet pourrait aussi créer la surprise. Le peintre connaît un retour en grâce chez les collectionneurs.

"Nous observons un vrai regain pour les artistes des années 1950", confirme Franck Baille. L’huile sur toile présentée à l’hôtel des ventes, représentant un panier de fruits, réalisée en 1957, est estimée entre 90.000 et 120.000 euros.

Enfin, L’enfant et l’oiseau, une toile "excessivement joyeuse" et colorée signée par Karel Appel provenant d’une collection particulière est annoncée entre 250.000 et 300.000 euros sous le marteau.

Deux lots caritatifs

Parmi les 121 lots réunis pour cette vente, les équipes d’HVMC ont vu large dans la sélection pour ce premier rendez-vous de janvier, "qui offre davantage de visibilité", confirme Franck Baille. Des natures mortes de Giorgio di Chirico; des épreuves en bronze de Degas; une belle série de mobilier Pierre Jeanneret en teck si tendance; une Venus bleue d’Yves Klein ; de l’avant-garde russe notamment des toiles d’Alexandra Exter…

Parmi les raretés, trois pierres de lithographie utilisées en 1945 par Henri Matisse pour illustrer les Poésies antillaises.

L’artiste y a tracé les contours de visages sur la pierre pour que l’imprimeur transfère ensuite le dessin sur le papier. Chacune est estimée entre 60.000 et 80.000 euros.

Les collectionneurs devraient apprécier aussi des plats en argent (20.000/30.000 euros) édités par l’atelier Hugo - François et Pierre descendants de Victor - en 1956, à 20 exemplaires reprenant les plats créés par Pablo Picasso avec Madoura à Vallauris.

La vente aura aussi une portée caritative avec des œuvres particulières, proposées au profit d’associations monégasques, toutes deux sous la bienveillance de la princesse Charlène. Le lot 87, une toile de François Olivier Nolorgues, dans l’esprit pop art, sera vendue au profit de l’association Monaco Liver Disorder.

Estimation entre 20.000 et 30.000 euros. Le lot 88, un dessin de Thierry Bisch représentant une panthère, est aux enchères pour la SPA de Monaco. Estimation entre 3.000 et 5.000 euros.

La générosité devrait suivre…