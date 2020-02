Découvrez les œuvres, inspirées par la Grèce, de Marc Chagall

"Je n’ai jamais rien senti de pareil à ce que j’ai éprouvé dans ce pays, où chaque monument, chaque ruine transporte à trois mille ans l’imagination du spectateur", avait confié Marc Chagall, en 1952, à Nice-Matin, lors d’un entretien avec notre collaborateur de l’époque Jean Dragon, au retour d’un voyage en Grèce.

Au début des années 1950, le célèbre artiste avait, en effet, accepté la proposition de son ami l’éditeur Tériade d’illustrer Daphnis et Chloé, une pastorale du IIe siècle dont l’action se situe sur l’île grecque de Lesbos.

Pour s’imprégner de l’environnement du récit antique, Marc Chagall avait entrepris deux voyages en Grèce, en 1952 (avec son épouse Valentina) et en 1954. Chagall avait ainsi visité Athènes, Delphes, Olympie, Nauplie et l’île de Poros.

La découverte de ces sites avait agi comme une révélation: un nouvel univers s’était alors ouvert à lui. Chagall avait trouvé en Grèce le berceau d’une civilisation qui avait irrigué tout le monde méditerranéen, une "Terre des dieux" qui faisait écho à la douceur de vivre de la Côte d’Azur où il s’était installé après-guerre.

Fasciné par les mythes et les textes antiques associés à la contrée hellénique (Daphnis et Chloé de Longus, L’Odyssée d’Homère), Marc Chagall produisit ensuite livres illustrés, peintures, gouaches, céramiques, décors et costumes pour l’opéra, mais aussi œuvres monumentales en mosaïque. D’une Grèce vécue à une Grèce rêvée, il s’est approprié cet univers qui a nourri son œuvre jusqu’à la fin de sa vie.

Sur la terre des dieux. Marc Chagall et le monde grec.

Jusqu’au 1er juin. Musée national Marc Chagall, à Nice. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 17h. Tarifs : 10€, réduit 8€, gratuit pour les moins de 26 ans, le public handicapé, les enseignants et le 1er dimanche du mois pour tous. Le billet d’entrée inclut l’accès à la collection permanente et un audioguide.

