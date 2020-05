Découvrez le boutique-appartements l'Abeille à Nice

Le boutique-appartements hyper-connecté de la très branchée rue Bonaparte affiche un look joliment travaillé par son propriétaire et une architecte locale. On nous a ouvert ses portes...

Il y a l’abeille et ses symboles – celui des souverains et écologique. Il y a Napoléon, qui fut logé chez le comte Laurenti à l’actuel 6, rue Bonaparte pendant la campagne d’Italie. [La légende veut qu’il ait sauté dans les jardins pour ne pas être surpris faisant la cour à la fille du comte, ndlr.] Il y a Morgan Bidaut, le propriétaire du boutique-appartements niçois, installé en Chine, amateur d’art, de belles pièces. Et il y a Mylène Duquenoy, architecte. Tout cela forme un ensemble éclectique dont les neuf appartements sont le parfait reflet. Une façade ocre rouge, une entrée discrète – pas de vitrine, pas d’enseigne –, la cour est spacieuse et a été entièrement restructurée. Comme l’immeuble, qui a été rehaussé. Le ton est donné dès l’entrée. Un bleu Majorelle vient chatouiller l’iris. Au sol, des carreaux de ciment des années trente. Une banquette jaune très actuelle et un coussin à l’effigie de Napoléon. A droite, des suspensions en bois brut signées Smarin viennent illuminer l’accès à ce boutique-appartements ultra-connecté. Juste en dessous, une photographie XXL repose sur un chevalet ancien. Tout est dit: ici, on mélange les genres. Le bleu comme fil rouge Eric La Sorsa se charge de la visite. Il est le référent, celui à qui on pose toutes les questions. Celui auprès duquel on ose toutes les demandes. Matériaux bruts, anciens, modernes. Des motifs, des couleurs vives, parfois acidulées. Le bleu comme fil rouge. Des luminaires en pagaille. Partout, dans les angles, au-dessus du lit, de la table basse. Du design. De jolis tapis. Accents méditerranéens. Un brin de métal rouillé, du vieux bois, une tenture ancienne, d’immenses miroirs cernés d’or. Du marbre rose – sauvé de la façade pour habiller l’assise des bow-windows. Franz Chavaroche Chaque espace a été optimisé. Même les plus réduits, même les bas de plafond. On donne sur la rue ou sur le jardin. Ambiance citadine, tonalités féminines, esprit famille... c’est selon. Une jolie réussite. Photo Franz Chavaroche S'ancrer localement Travailler avec des artisans locaux, des produits de la région, des matériaux trouvés sur site, c’était important. Dans chaque appartement, un tapis de carreaux de ciment artisanaux dénichés à Aix-en-Provence. Le béton apparent est celui du bâtiment originel. Le marbre a été trouvé en façade. Bref, en matière d’architecture une attention particulière a été apportée en termes d’ancrage local. Et l’idée est de participer encore plus fort à la vie locale... Cours de sport, expositions, événements divers. Les projets fourmillent. L’Abeille a très envie d’ouvrir ses portes – au moins son jardin – aux Niçois.

Affaire à suivre. 4, rue Bonaparte. Nice.

Tél. 06.48.81.41.80

Site internet: labeillenice.com

Mail: booking@labeillenice.com Photo Franz Chavaroche Photo Franz Chavaroche