De Toulon à New-York, la superbe trajectoire de la danseuse varoise Faustine Lavie

Car l’enfant « timide, réservée et discrète » exulte et se transcende lorsqu’elle chausse ses pointes. « En grandissant, mon métier m’a appris à communiquer, à aller vers les gens. La danse, c’est un moyen de m’exprimer plus facilement qu’avec les mots », affirme-t-elle.

Même si, aujourd’hui encore, certaines situations la mettent mal à l’aise. « Ça me provoque du stress, lâche-t-elle en s’excusant. Quand je danse, j’ai le trac avant d’entrer en scène. Mais ça disparaît quand la musique attaque. »

La « petite fille modèle » comme elle se décrit, « quasiment toujours première de la classe », a onze ans à peine lorsqu’elle décide de se rendre à la capitale pour intégrer l’école de l’opéra de Paris.

Son père, marin de carrière, demande sa mutation pour rester près d’elle. Sa grand-mère maternelle s’installe également à ses côtés. La famille vivra quelques années sur ce modus operandi.

Faustine y passe deux ans avant de rejoindre la Côte d’Azur. Cannes et la très réputée école Rosella Hightower lui ouvrent les bras en 2008. De retour à Paris trois ans plus tard, elle intègre l’Académie Chaptal, dirigée par l’ancienne étoile Monique Arabian.

Son bac en poche en 2013, c’est l’école supérieure de danse contemporaine Acts, dirigée par Pasqualina Noël, ex-danseuse et prof de technique Graham (danse moderne), et Agnès Letestu, ancienne danseuse étoile de l’opéra de Paris, que la ballerine choisit. « Ça m’a ouvert la voie vers autre chose que la danse classique. »

Car l’enfant qui se rêvait danseuse étoile à l’opéra de Paris – « Pour moi, c’était le Graal » – subit les effets pervers de la puberté: son corps se transforme, ne correspond plus à la morphologie des ballerines qui enchaînent les entrechats sur la scène de l’opéra Garnier.

« De 13 à 18 ans, j’en ai beaucoup souffert », concède la jeune femme, un voile dans la voix. Faute d’être « fil de fer », elle envisage même de mettre un terme à sa formation: « On n’arrêtait pas de me dire que ma carrière ne décollerait jamais à cause de mon corps... » Mais c’est finalement aussi, ce qui la pousse à s’ouvrir à d’autres horizons que le classique.

Si l’école Acts la réconcilie avec la danse et avec son corps, la formation dispensée par l’école d’Alvin Ailey sera plus encore formatrice et révélatrice de sa vocation.

On est en 2015. La compagnie, créée par le célèbre danseur et chorégraphe afro-américain, est à Paris, dans le cadre des étés de la danse.

Les dirigeants de l’école éponyme en profitent pour organiser un stage. Faustine s’y inscrit. Participe aux auditions finales décisives pour intégrer le « certificate program » de l’école. Elle est retenue pour cette formation de trois ans, à New York.

Elle n’hésite pas beaucoup. Ses parents la confortent dans son choix, même si s’envoler pour les États-Unis n’est pas forcément facile. « J’étais un peu préparée à vivre loin de ma famille, c’est vrai. J’avais vécu à Paris, à Cannes, j’étais en internat. Mais partir dans un autre pays, sur un autre continent, c’est quand même autre chose. Et quand on arrive, on se rend compte de tout ce qui est différent. »

Pourtant, cette « peur au ventre » la galvanise. Et puis, l’école d’Alvin Ailey est de renommée internationale: « Il y a beaucoup de nationalités différentes, dont des Français. Je me suis rapidement constitué un cercle d’amis... » Un petit ami même, lorsqu’il intègre l’école un an plus tard.

Contre toute attente, la jeune femme déterminée s’adapte très vite. Suit sa route jusqu’à l’obtention de son diplôme, le 12 mai 2018. Commence alors le parcours « classique » des danseurs dans la jungle urbaine et professionnelle de la Grosse Pomme.

La Varoise, qui continue à prendre des cours techniques chez Alvin Ailey pour ne pas perdre son niveau, enchaîne les auditions. « La danse, est un milieu très compétitif, analyse la petite Française. Et plus encore à New York. Ton engagement ne repose pas seulement sur tes qualités de danseuse : il faut tenir compte des profils recherchés pour les rôles, de la taille, de la couleur de cheveux... »

Premiers engagements en octobre dernier