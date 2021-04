Cristiano Raimondi devient le nouveau directeur artistique du Prix International d’Art Contemporain

Ce prix, attribué pour la première fois en 1965, récompense tous les trois ans le travail d'un ou d'une artiste, proposée par le conseil artistique.

Doté de 75.000€, il est l’un des Prix les plus prestigieux du monde de l’art contemporain.

Désormais directeur artistique du PIAC, Cristiano Raimondi souhaite que "le prochain Prix soit décerné à un artiste ou un collectif

ayant une approche sensible des enjeux de durabilité environnementale, des droits humains, des minorités, ainsi que des sciences propres à l’écologie", fait-il savoir dans un communiqué de presse de la Fondation Prince Pierre de Monaco.

Pour lui, le prochain lauréat "doit avoir développé une réflexion particulière qui s’inscrit dans une pensée de la diversité et de la mixité culturelle, nourrie de la relation à l’espace littoral et aux espaces maritimes".

Pour mener à bien cette nouvelle mission, il s'est entouré d'artistes et curateurs pour former le nouveau Conseil Artistique de la Fondation Prince Pierre. "Tous inscrivent au cœur de leur démarche la pratique du travail collectif et interdisciplinaire, l’éducation et la recherche comme moyens d’actions artistiques", précise la Fondation.