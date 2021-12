Cette œuvre qui symbolise la lutte contre le dopage à Monaco

Sur la jetée Lucciana, à deux pas du Yacht-club de Monaco, une troisième sculpture a fait son apparition sur cette promenade donnant sur l’immensité bleue. Une main en bronze avec l’index levé, en direction du ciel. Un geste corporel largement utilisé par les sportifs pour célébrer des victoires.

L’œuvre, répondant au nom latin d’Et Purus No 1 * et réalisée par l’artiste américaine Sassona Norton, honore le combat d’une vie du professeur et sportif suédois Arne Ljungqvist pour des sports propres et une société sans dopage.

L’homme de 90 ans a voué sa vie à cette noble cause. D’abord en occupant des postes de direction dans les principales organisations sportives internationales (World Athletics, le Comité international olympique mais aussi l’Agence mondiale antidopage). Puis, désormais, avec sa propre fondation qui a fait du dopage un problème de santé publique.

« Ce monument touche aussi bien le monde du sport que notre société. Il embrasse la santé pure sous toutes ses formes, toute en portant une déclaration forte pour gagner en jouant juste », a expliqué le principal intéressé, ce jeudi lors du dévoilement de la sculpture par le prince Albert II.

Une seconde version bientôt à Stockholm

La Principauté, où se trouve le siège social de World Athletics, est le premier pays à accueillir cette œuvre. D’autres villes devraient suivre, à l’instar de Stockholm où la deuxième version d’Et Purus est attendue pour 2022. Des cités qui souhaitent rappeler à leurs citoyens et à leurs visiteurs tous les avantages d’une vie basée sur des choix sains et purs et des valeurs morales solides.

* L’intitulé de l’œuvre est inspiré de la devise olympique en latin « Citius, Altius, Fortius » (plus vite, plus haut, plus fort). Sa traduction en œuvre signifie « Et Pur » ou « Et propre ».