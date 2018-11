La 26e Grande Bourse Numismatique et Cartophilie de Monaco aura lieu ce dimanche 18 novembre, à l'Hôtel Meridien - 22 avenue Princesse-Grace -, à l'initiative de l'Association Numismatique de Monaco, présidée par Christian Billard, et avec l'aide et la participation de l'Association Cartophile de Monaco.

