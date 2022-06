Ambiance street et pop au salon d'art contemporain Art3f à Monaco

Il semble loin le temps où l’art contemporain était porté par la vague conceptuelle, entre minimalisme et abstraction, dans des colorations qui oscillaient souvent entre la glaise et le noir charbon. C’est comme si la terre brûlée avait cédé la place à toute l’exubérance street and pop.

Personnages de BD et icônes de la mode

Sous le chapiteau de Fontvieille, depuis vendredi et jusqu’à ce soir 19 heures, artistes et galeries sont réunis au Salon international d’art contemporain Art3f. Au total, ce sont quelque 150 stands qui sont installés comme une large palette de la création actuelle. Une palette résolument colorée, où le brillant, l’or, le strass et les logos des marques de luxe flirtent, dans une inspiration prononcée, avec les personnages les plus emblématiques de la bande dessinée et du dessin animé du XXe siècle.

Astérix, Spiderman, Picsou, Tintin, Mickey, le Marsupilami, Homer Simpson, Toto (vous vous rappelez : 0+0 = la tête à Toto, ici revisité par David Ferreira), et même Bécassine… Ils semblent tous s’être donné rendez-vous. Et de côtoyer, comme dans un même élan mêlant à la fois nostalgie et beauté iconique, les images des top models, acteurs et égéries de ce même XXe siècle.

L’inspiration est également portée sur le street art. La tendance est forte de vouloir s’approprier une technique toute aussi colorée et portée par quelques figures emblématiques du genre - Banksy et Basquiat en chefs de file. Dans ce florilège, Keith Haring et Andy Warhol sont souvent convoqués.

Après l’introspection, la période serait-elle à l’exubérance? Pour Serge Beninca, organisateur de l’événement, cette troisième édition monégasque s’inscrit dans une montée en gamme. Lui programme dix-huit dates dans l’année à travers la France, ainsi que Luxembourg, Gant, Lausanne et Monaco.

En trois jours, il espère accueillir quelque 17.000 visiteurs et "toucher aussi le public italien". "Le salon sert de pépinière. Il est ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la création et veulent se faire plaisir par l’acquisition d’une œuvre dont le prix reste abordable." En moyenne, il faut compter entre 1 000 et 10 000 euros.

Et la garantie de trouver une pièce résolument décorative au milieu des actuels murs blancs.

Savoir +

Art3f, sous le chapiteau de Fontvieille. De 10 à 19 heures. Prix d’entrée : 10 euros.

N. Nathan: "La pop, c’est mon truc"

N. Nathan se coule avec brio dans la tendance actuelle où street et pop art cohabitent tout à loisir. Lui vit de son art depuis quatre ans. Avant, il créait des vêtements. Il travaille à Cap-d’Ail. "Mais pour les grandes pièces, j’ai mon atelier dans le Var".

N. Nathan est un artiste résolument tourné vers un optimisme qui flamboie dans un melting-pot de sigles, signes et figures du XXe siècle qui ont bercé son enfance. Des Mickeys, des Picsous, des "$", des boîtes de tomato soap et des Campbell’s Chips en mode Andy Warhol, mais aussi Alfred Hitchcock, les monogrammes de Chanel ou Vuitton… "Je suis encore un enfant, avoue-t-il. La pop, c’est mon truc. Il n’y a pas de limite."

Il y a, sur le stand de N. Nathan, tout ce que le siècle précédent a donné de plus iconique. Tout ceci retravaillé avec un souci du détail et de la précision.