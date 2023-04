À Nice, le musée Matisse prépare son album souvenir pour ses 60 ans... et vous invite à envoyer vos plus belles archives

Le musée Matisse va avoir 60 ans. Déjà six décennies qu’il met à l’honneur le travail et la vie de ce peintre niçois connu dans le monde entier.

Depuis soixante ans, des visiteurs du monde entier viennent y flâner et se rapprocher du peintre, pour mieux connaître, et mieux comprendre son œuvre.

Alors, pour fêter son anniversaire, la Ville de Nice se lance dans une grande collecte de souvenirs, et vous invite à faire le tour des vôtres pour mieux les partager.

Photos, objets, invitations

Une anecdote à partager? Une visite qui vous a marqué plus que les autres? Peut-être vous êtes-vous mis à la peinture ou, plus largement, aux arts plastiques, après un parcours fait dans ce musée? Peut-être y êtes-vous allé en famille et avez-vous pris des photographies devant une œuvre? Peut-être, à l’instar de nombreux écoliers azuréens, l’avez vous visité dans le cadre d’une sortie scolaire, avec votre professeur préféré?

"Tous les documents d’archives – photographies, coupures de presse, cartons d’invitation – ou tout objet en lien avec l’histoire du musée, susceptible d’enrichir notre album souvenir sont les bienvenus" annonce la municipalité. Il est prévu de les mettre sur le site Internet ou de les utiliser dans les publications relatives au musée.

>> Vous pouvez téléphoner au musée (04 93 81 08 08) ou envoyer vos souvenirs à musee.matisse@nice-ville.com