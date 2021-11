Le célèbre artiste niçois Ernest Pignon-Ernest élu à l’Académie des beaux-arts

Il est natif de Nice et précurseur du street-art. Ernest Pignon-Ernest, dont l’œuvre graphique avait fait l’objet en 2016 d’une rétrospective au Mamac et d’une exposition dans le chœur de l’église Saint-Pons, entre à l’Académie des beaux-arts.

Le peintre, choisi en 2015 par le Président François Hollande pour brosser le portrait de quatre grands résistants sur la façade du Panthéon, inscrit aujourd’hui son nom dans les rangs des Immortels. Élu mercredi au fauteuil de Vladimir Veličković, disparu en 2019.

"Il était l’un de mes amis les plus proches et m’avait sollicité pour que je le rejoigne à l’Académie. Nous avions des affinités personnelles, ainsi que dans notre travail. Mais j’hésitais à me rapprocher d’une institution un peu officielle, qui avait il y a quelques années une image un peu datée. On m’a convaincu ces derniers temps que les choses avaient beaucoup changé."

On y trouve désormais Fabrice Hyber, Gérard Garouste ou Jean-Michel Othoniel. Un compagnonnage qui ne lui déplaît pas. Les arguments de Muriel Mayette-Holtz, la directrice du Théâtre national de Nice, ont achevé de le convaincre.

In memoriam

La date de son introduction sous la coupole n’est pas fixée. S’il se réjouit de prononcer un hommage à son prédécesseur, Ernest Pignon-Ernest s’inquiète à l’idée de revêtir le costume. "Quant à l’épée, je ne sais pas. Ayant le souvenir de mon père aux abattoirs de Nice, je ne suis pas sûr d’en avoir très envie, à moins qu’un ami artiste m’en propose une qui soit vraiment originale…"

Ernest Pignon-Ernest compte bien œuvrer pour aider de jeunes artistes. Et pour rappeler à Paris l’importance de la vie culturelle azuréenne. À laquelle il contribue dès qu’il en a le loisir. Ces temps-ci, c’est en illustrant un recueil de Marie-Claude Grail, auteure niçoise rencontrée à la fin des années cinquante. "À dix-huit ans, elle était déjà publiée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dans Les Temps modernes. Étant passionnés elle et moi par Le Greco, nous étions partis ensemble pour Tolède."

Cette poétesse "incandescente, au désir d’absolu, qui avait des amours très intenses avec des femmes", a fini par se suicider. Pignon-Ernest a retrouvé ses écrits et a convaincu les éditions de l’Amourier, à Coaraze, d’éditer un beau livre avec des contributions de Daniel Biga et Alain Freixe.

Quarante ans après la disparition de Marie-Claude Grail, un devoir de mémoire, dans le droit fil du parcours exigeant d’Ernest Pignon-Ernest.

J’ai senti ton absence exacte au rendez-vous, éditions LAmourier, 23x31cm, 106pp, recueil accompagné d’une dizaine de dessins et croquis annotés d’Ernest Pignon-Ernest. Prix: 30€.