La chaise bleue, ce mythe de la Côte d'Azur raconté par la famille de son créateur

Il pense à Charles Tordo pour cette mission. L’homme a la réputation d’avoir des mains d’or et une imagination sans limite. "Il n’avait pas fait d’études, mais il était très ingénieux", insiste Gisèle, sa petite-fille.

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, Jacques Ballanger veut remplacer les fauteuils en osier installé sur la Prom’. Cet homme d’affaires, détenant plusieurs concessions de mobilier urbain sur la Côte d’Azur (et sur la moitié de la côte Atlantique), veut des modèles à la fois robustes, capables de résister aux coups de mer et faciles à déplacer.

Au fil des pages, elle rend autant hommage à son "pépé", Charles, qu’à cette fameuse chaise bleue imaginée et fabriquée à Tourrette-Levens.

"J’ai écrit ce livre autant par attachement à l’objet, à mon histoire familiale. Et aussi parce que beaucoup de choses qui se disent ne sont pas justes. Il est vrai, aussi, que ce n’était pas du tout le genre de mon grand-père de se mettre en avant. Et à l’époque, on produisait de manière utilitaire, sans mettre en avant le savoir-faire local ou ce genre de choses", poursuit Gisèle Tordo.

Prisées, ces assises ne sont pourtant pas les "vraies". Comprenez les originelles créées par Charles Tordo en 1948, puis remodelées à plusieurs reprises jusqu’aux années 1970. "La chaise de Wilmotte s’inspire des designs des premières et des dernières chaises de mon grand-père", assure Gisèle Tordo. Basée à Tourrette-Levens, elle vient de publier Si la chaise bleue m’était contée...

Une mesure devenue nécessaire. Car le stock de ce modèle, imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, fondait comme neige au soleil. Sur les 2.000 pièces initiales, livrées en 1999, il n’en restait qu’un tiers en service cinq ans plus tard.

Ces chaises, frappées de l’aigle niçois, comportent trois lattes sur le dossier et disposent d’une poignée pour être déplacées. Pourtant, depuis 2004, elles sont fixées entre elles, par grappes de 18 ou 24, histoire d’éviter les vols ou les jets dans la Méditerranée.

Loin des yeux, près du cœur. En pleine épidémie de coronavirus, en novembre 2020, le maire de Nice, Christian Estrosi, avait ordonné le retrait des 440 chaises bleues disséminées le long de la promenade des Anglais, afin de ne pas encourager les regroupements. Tollé. Moins d’un mois plus tard, les fameuses cadières refaisaient leur apparition sur le bord de mer.

Malgré la pénurie d’acier et la difficulté de trouver des boulons, Charles Tordo accepte ce défi, qui vient s’ajouter à son emploi dans les établissements Michel, spécialisés dans la maintenance des trains.

"Dans son atelier, l’ancienne étable de la mule, Charles, sa femme et ses enfants consacrèrent leurs soirées et leurs dimanches à̀la modélisation et à̀ la production de chaises", écrit Gisèle Tordo dans son ouvrage. En 1948, les premiers modèles voient le jour.

Évolutions

Après avoir tenté le vert, Charles Tordo passe au bleu. Sans nuancier, en mélangeant les teintes à l’œil. Après une période où le revêtement était fait manuellement dans les rues du village, il passe à la méthode de la noria. Les chaises sont plongées entièrement dans la peinture.

à chaque fin de saison, M. Ballanger lui renvoie les modèles abîmés pour qu’il les retape. Une manière pour Charles Tordo de corriger les points de faiblesse de ses futures créations. Quand les matériaux deviennent plus faciles à trouver, au Comptoir métallurgique du littoral, il ajoute une barre latérale pour éviter que les pieds de ses assises s’évasent.

Pour lutter contre la rouille? Il reste dans la simplicité et c’est efficace. Pour empêcher l’eau de stagner dans les tubes, il fait un trou de 5 millimètres dans l’angle dossier-siège.

Héritage

Le compte n’a jamais été tenu précisément. Mais Charles, puis Louis, son fils, auraient conçu près de 10.000 chaises bleues entre 1948 et 1992. Associées dans l’inconscient collectif à la promenade des Anglais, on les trouvait aussi autour du casino de Menton, dans les années 1950. Aujourd’hui encore, même vision "bleutée" sur la Croisette, à Cannes.

Tout comme ceux de Nice, les sièges emblématiques ne sont plus ceux des Tordo. Pas plus que la déclinaison sous forme de sculpture en 2D visible sur la Prom’, imaginée par l’artiste SAB. "Cela entretient tout de même le mythe de la chaise bleue", commente Gisèle Tordo.

De son côté, à Tourrette-Levens, elle a ouvert une boutique de souvenirs baptisée L’Atelier des premières chaises bleues et a décidé de relancer une production en 2016. Pour les villes qui souhaiteraient se procurer la célèbre chaise (comme Villefranche-sur-Mer, qui a opté pour une peinture rouge) ou des particuliers, prêts à débourser 479 euros pour un modèle en bois reprenant le design de celui de 1950. "On a des commandes d’Allemagne, d’Angleterre ou de Scandinavie. Ces gens ont une résidence secondaire ici ou sont venus en vacances et ils veulent un petit bout de Côte d’Azur", glisse Gisèle Tordo.