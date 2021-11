Jenk, l’artiste aux bonbons Reconnue et décorée

Le bonbon est devenu mon sujet de prédilection depuis presque vingt ans, résume Laurence Jenkell alias l’artiste Jenk. De cet objet que tout le monde connaît, j’ai réussi à faire des œuvres d’art connues à l’international. » Elle occupe en effet la 430e position dans le top 1000 des artistes contemporains internationaux (2000-2020) les plus vendus aux enchères ces vingt dernières années, selon le dernier rapport exceptionnel Artprice 2020, 20 ans d’Art Contemporain aux enchères. Une carrière qui lui a valu d’être faite chevalier des arts et des lettres le 8 septembre dernier.

Sauf à ne jamais sortir de chez vous, vous n’avez pas pu passer à côté des sculptures surprenantes de cette artiste azuréenne. Des gigantesques bonbons, dont l’un des plus visibles est sans doute celui qui se situe sur le bord de l’autoroute A8, au niveau des Moulins, à Nice.

Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser Laurence Jenkell à semer ses bonbons aux quatre coins du monde? Quelle étrange obsession pour la confiserie l’anime ? "J’en ai été privée quand j’étais petite. Ma maman était très branchée environnement. Bien avant l’heure. Et elle ne supportait pas que ses enfants mangent du sucre et des colorants. En plus, elle m’emmenait chez un dentiste qui me montrait des dents cariées à l’extrême. J’en faisais des cauchemars la nuit."

Prise par la création

Elle commence à travailler l’objet de ses angoisses lorsqu’elle devient mère et que les bonbons font leur entrée chez elle. "Mon mari était accro aux bonbons, il y en avait partout à la maison." Elle vient d’avoir ses enfants, elle s’est arrêtée de travailler. Le virus de l’art s’empare d’elle. "La création, ça vous prend aux tripes et ça ne vous lâche plus. Ça vous dévore. C’est une évidence, on ne peut pas faire autrement." Elle se lance dans des cours du soir au Suquet à Cannes et cherche son style. Tout y passe: aquarelle, fusain, même céramique. Elle s’essaie aux toiles, et c’est à ce moment-là que la confiserie s’insinue dans son travail: "J’ai commencé à inclure des bonbons dans mes tableaux. Des vrais bonbons, sous forme d’inclusions dans de la résine époxy. Et pour garantir une longévité des œuvres, je les mettais dans des boîtes en plexi que je fabriquais."

Cette fabrication produit des chutes de plexiglas. Alors, elle tente d’en faire quelque chose, avec son four ménager. Dans sa cuisine. "Ça coûte de l’argent, ça pollue, qu’est-ce que j’allais bien pouvoir en faire? Alors j’ai commencé à les chauffer au four. Et quand j’ai mis ce morceau de plexi dans mon four de cuisine, j’ai eu une révélation. Je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai sorti le plexi, et instinctivement, sans même penser à faire un bonbon, la forme s’est imposée à moi: j’ai tordu à droite dans un sens, et à gauche dans l’autre. J’étais certaine que c’est là que je devais creuser."

Elle explore, elle développe. Elle expose et elle exporte. Et qu’importe si le public aime. "L’objectif n’est pas que ça plaise. L’œuvre doit provoquer une émotion. Si les gens n’aiment pas, tant mieux! Au moins ça ne les laisse pas indifférent."

Pour toucher le plus grand nombre, Laurence Jenkell accepte d’exposer dans des lieux parfois improbables. "J’aime que ces œuvres soient exposées dans des endroits où les gens n’ont pas une approche de l’art. Comme à New York au Port Authority Bus Terminal. J’ai été invitée par les deux gouverneurs de New York et New Jersey. Personne ne voulait y aller! C’est l’une des plus grandes gares routières du monde et bien sûr que les gens ne sont pas là pour acheter de l’art. Mais un jour qui n’est pas fait comme les autres, ils lèvent la tête de leur sandwich ou de leur téléphone, et ça les fait sourire."

Faire réfléchir

Son travail va aujourd’hui au-delà des bonbons. Plus que l’objet, ce qui l’intéresse, c’est le mouvement qu’elle fait pour fabriquer ses confiseries artistiques. "C’est la torsion qui est réellement mon sujet. Quand j’ai cherché à faire évoluer le bonbon, j’ai travaillé le geste. J’ai observé les spirales. Quand on superpose deux spirales, on arrive à une molécule d’ADN. Quand on met deux chromosomes X bout à bout, ça ressemble à un bonbon. Le chiffre huit, le symbole de l’infini… tout ça ce sont des torsions." Un principe qu’elle a appliqué à d’autres sujets.

Une cafetière ou une poubelle, pour faire réfléchir à la pollution. Un corps de femme, pour dénoncer les violences dont elles sont victimes. "Cette sculpture, je l’ai offerte à la fondation Brigitte Macron."

Ses sculptures, Jenk les offre au regard du public. L’essentiel est de provoquer des réflexions, des discussions. "J’aime que les gens s’approprient ce qu’ils voient. L’artiste a une intention, mais la perception aussi est importante. S’ils y voient quelque chose d’autre, tant mieux!"

