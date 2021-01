Eric Garence vend ses tableaux de la Côte d'Azur pour lutter contre Alzheimer

Ses affiches, vous les connaissez. Vous n’avez pas pu passer à côté. Des aplats de couleurs qui rappellent l’esthétique des promotions du début du XXe siècle, et qui vantent, sans un mot, les mérites des destinations de notre belle région.

Des tonalités vives ou pastelles, qui égaient les murs de l’Institut Claude Pompidou, dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le professeur Robert, psychiatre à l’institut, les utilise même comme traitement non médicamenteux. "L’institut Claude Pompidou et moi travaillons ensemble depuis quelques années. J’y ai une exposition permanente depuis 2018", raconte l’artiste.

"Un des grands défis de ce siècle"

Lui qui réalise depuis 2016 de nombreuses illustrations de lieux mythiques de la Côte d’Azur, dont un livre a été publié en novembre dernier aux éditions Gilleta, trouve là une application concrète à une cause qui lui tient particulièrement à cœur : "La lutte contre la maladie d’Alzheimer est un des grands défis de ce siècle. L’allongement de la durée de vie faisant, il est absolument nécessaire de combattre cette maladie."

Un combat par lequel il se sent particulièrement concerné en tant qu’artiste : "Le rôle sociétal de l’artiste est selon moi primordial. Exposer mes œuvres au sein de l’Institut Claude Pompidou, à destination des familles, des professionnels mais surtout des patients avec l’espoir de raviver leurs souvenirs est pour moi l’occasion d’apporter mon modeste concours à cette recherche essentielle pour l’avenir de l’Homme."

Alors, lorsqu’il a été temps de décrocher les œuvres affichées à l’institut pour les renouveler, comme il le fait chaque année, il s’est demandé ce qu’il pourrait en faire. Eureka ! "J’ai proposé de les vendre au profit de l’association Innovation Alzheimer qui mène de nombreuses actions pour la recherche et l’accompagnement des familles. Je suis tellement touché par l’implication des équipes, qui se dédient corps et âme. Je voulais absolument contribuer."

Signé et remis en main propre

Il a donc mis sa boutique à disposition sur la plateforme Bonjourlaffiche.com, jusqu’au 21 février. Nice Miami, Mercantour, Menton, Le Vieux Nice… dix affiches y sont en vente, pour la somme très raisonnable de soixante euros pièce.

Les exemplaires en vente ont été manipulés, mais sont en bon état. Les tableaux seront signés, avec possibilité de dédicace, et uniquement remis en main propre (bien que le site propose l’expédition par défaut). Pour des pièces de 70 x 100 centimètres, c’est plutôt une bonne affaire en plus d’être une très bonne action. L’intégralité des bénéfices récoltés servira à faire avancer la recherche sur les troubles de la motivation et de la mémoire.

Affiches en vente sur www.bonjourlaffiche.com, sous l’onglet Vente caritative- Innovation Alzheimer.

Attention, avant de confirmer la commande, cliquez en bas à gauche sous le récapitulatif pour désactiver les frais de port. Aucune affiche ne sera expédiée.

Livre : La Côte d’Azur d’Eric Garence, Eric Garence - François Stagnaro, éditions Giletta, 144 p., 29€50.