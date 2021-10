"Diffuser un message, c’est primordial"... A Antibes, l’art urbain gagne la rue

Peinture tout-terrain. Tout bon graffeur possède non seulement de l’inspiration, mais également un bon imperméable. Preuve en est ce samedi avec la poursuite sous la pluie du festival d’art urbain d’Antibes.

Depuis une semaine, la deuxième édition de Coul’heures d’automne invite les nuances de profondeur dans les rues. Une autre lumière qui vient défier les réverbères. Au-delà des ateliers et des fresques murales proposées par La sChOOL, entité organisatrice, le public rencontre à nouveau des objets familiers. Posés çà et là dans des lieux fréquentés. Des boîtes à interpréter.

Au total, ce sont douze artistes qui s’approprient ces structures baptisées "Coul’box". Des installations en volume destinées à être dépliées, gagnant une seconde vie en panneau. C’est donc une double vision que doivent développer les créateurs qui, jusqu’au 7 novembre, vont poser leur sac à dos, bombes et pinceaux sur la place Jean-Aude, à la pinède, sur le Port Vauban ou encore sur la place Nationale.

Négatifs sans chambre noire

À l’instar de Victor Chevalier qui apporte ses dernières touches à son œuvre. "C’est primordial d’avoir un message à véhiculer. Le projet créatif est le moyen pour le diffuser", souligne le Strasbourgeois qui, depuis trois ans, vit entre deux univers. La semaine, il endosse costume d’ingénieur à Sophia Antipolis. Le week-end, il se plonge dans l’univers de l’art graphique. Une démarche qui a débuté par l’envie d’apporter de l’esthétisme dans le quotidien.

"Tous les jours en allant à Saint-Philippe, je passais devant des blocs de béton pas franchement beaux, ils sont installés là pour empêcher les véhicules et caravanes de se garer. J’ai demandé à la mairie si je pouvais les peindre." Coup de foudre. Intéressé par la photographie, il retrouve dans la technique du pochoir l’occasion de créer des clichés jamais capturés: "On ne parvient pas toujours à photographier l’image que l’on souhaite. Alors j’ai trouvé le moyen de les matérialiser malgré tout." Une technique demandant patience et préparation: découpe laser et scalpel. Une réflexion qui ne peut que s’accompagner de sens.

Sur cette création, il juxtapose une faune en danger et des humains scotchés à leur téléphone, détournant le regard pour mieux suivre l’urbanisation et la pollution. Une critique de notre société de consommation offerte au regard des passants. "Il y a un petit côté stressant au départ de créer devant tout le monde ", reconnaît le jeune homme de 25 ans qui assure: "Cette confrontation permet de se remettre en question. "

