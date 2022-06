Lancaster : une success story née dans un garage à Monaco il y a 76 ans

De la recherche à la production

La recherche

En face du site de production, l’Athos Palace (rue de la Lüjerneta) abrite l’ensemble des plateformes de la recherche fondamentale menée par le site monégasque. C’est ici que les chercheurs étudient la physiologie de la peau pour mieux la comprendre le vieillissement cutané.

"Nous travaillons in vitro sur des cellules isolées d’abord, puis des épidermes artificiels et des biopsies de peau, résume Cécile Robert, directeur skin science. "Notre rôle va être de chercher des ingrédients qui vont venir contrecarrer les effets de la lumière pour stimuler les gènes."

Ce laboratoire abrite aussi le département recherche sur la protection solaire qui dispose d’un système breveté unique qui cible 100 % du rayon solaire afin de concevoir des formules les plus protectrices possible sur la peau.

"L’ensemble de l’industrie se focalise, à juste titre, sur les UV qui sont très nocifs. Chez Coty, nous considérons que la protection doit aller plus loin que les UV, puisque le rayonnement que vous recevez est composé de 6% d’UV et de 94% de lumière visible, lumière infrarouge, qui ont aussi des impacts sur l’accélération du vieillissement prématuré", rappelle Marc Pissavini, directeur sun and search.

La création

Le site de Fontvieille dispose aussi d’un laboratoire de recherche appliquée. "C’est l’étape où l’on crée le produit à partir des connaissances et des matériaux dont nous disposons", résume Olivier Doucet.

"On assemble le châssis, le corps de la formule, avec toutes les technologies en accord avec le message que l’on veut porter avec ce produit. On va travailler la sensorialité, les attributs, le parfum, la couleur et la bonne adéquation pack-formule", poursuit Karine Julien, R & S Senior Director Product development.

C’est donc ici que sont élaborées les recettes qui seront produites par l’usine. "On travaille sur des produits à horizon 1 ou 2 ans, voire dans 3 ans."





La production

Après la recherche, place à la production. Les ingrédients, méthodiquement stockés, sont pesés et mélangés dans d’immenses cuves. Particularité d’une usine située dans un environnement contraint par l’espace au cœur d’un quartier hyper urbanisé: la zone de conditionnement se trouve à l’étage inférieur. Les préparations sont donc acheminées grâce à la gravité dans de gros conduits reliant les lignes de production juste en dessous.





Le conditionnement

C’est la dernière étape avant que le produit fini puisse rejoindre les rayons des magasins: le conditionnement. Au total, 13 lignes de production sont réparties sur l’ensemble de la zone afin de couler les émulsions préparées en amont dans leurs pots, tubes, sprays et bouteilles avant d’être emballées.

Selon le nombre de lots à réaliser, la chaîne de conditionnement est plus ou moins automatisée. La ligne "403", "la plus productive de l’usine", "peut sortir jusqu’à 120 pièces par minute", confie Jérémie Rameau, plant manager.