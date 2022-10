En raison de la hausse des coûts de l'énergie, le député Eric Pauget demande au gouvernement une aide pour les verriers de Biot

Si l'inflation et la hausse des prix de l'énergie touchent les portefeuilles des Français sur les produits du quotidien, certaines professions sont touchées de plein fouet par celles-ci.

Pour aider certains de ces métiers qui utilisent électricité et gaz, "aujourd'hui menacés", selon ses termes, le député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes Eric Pauget en appelle à Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme afin de l'interpeller sur le cas des artisans verriers.

Une filière déjà fragile

Il lui a adressé un courrier pour demander une aide pour la filière. Les artisans verriers "font partie de ces industriels, qui ne peuvent qu'utiliser le gaz et l'électricité", écrit le député dans sa lettre adressée à la ministre. "Avec de nombreuses entreprises de verriers notamment à Biot et à Antibes", il estime que sa circonscription est particulièrement touchée "en raison de la hausse des prix du gaz et de l'électricité qui fragilise encore un peu plus toute la filière".

Selon lui, "le bouclier tarifaire ne suffira pas à compenser l'augmentation de ces énergies, d'autant plus que de fortes hausses sont envisagées sur le long terme par de nombreux experts", dit-il. Aussi, il demande au gouvernement "d'agir rapidement avec des mesures concrètes" pour "sauver ce secteur d'excellence".

Vers un prix européen plafonné?

François Asselin, président de la CPME, a réclamé ce mercredi 5 octobre "un prix plafonné" de l'énergie "au niveau européen" pour les petites et moyennes entreprises, au moment où le gouvernement reçoit les fournisseurs d'énergie français accusés de gonfler les prix. Les énergéticiens sont d'ailleurs reçus ce mercredi matin à Bercy par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, qui les avait accusés la semaine dernière de ne "pas jouer suffisamment le jeu avec leurs clients, notamment les PME", citant directement TotalEnergies, Engie et EDF.

M. Le Maire va demander aux énergéticiens de garantir des "prix raisonnables", notamment aux PME. "Aujourd'hui le mur approche, l'échéance approche, à peu près un tiers des entreprises serait en renouvellement de contrat avec leur énergéticien au 1er janvier 2023. La pendule tourne vite, il faut trouver des solutions", a mis en avant le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises sur BFM Business.

Lorsque vous voulez changer d'énergéticien, il est parfois compliqué d'avoir une offre concurrente

La CPME a précisé dans un communiqué réclamer pour toutes les entreprises une "garantie de se voir proposer une offre anticipée de renouvellement au moins deux mois" avant la fin du contrat de fourniture d'énergie. Elle ajoute que les tarifs proposés atteignent "des montants astronomiques" avec "des multiplications pouvant aller de 1 à 15". Par ailleurs, "lorsque vous voulez changer d'énergéticien, il est parfois compliqué d'avoir une offre concurrente et lorsque vous avez des offres, parfois vous êtes effrayés parce que si vous signez vous allez entre guillemets vous pendre, et aucun entrepreneur n'a envie de se pendre", a ajouté M. Asselin. "Nous aimerions avoir un prix plafonné au niveau européen pour savoir comment on avance. On est complètement dans le brouillard", a résumé le président de la CPME.

Il a tenu à souligner qu'il y avait "différentes situations d'entreprises selon le poids de l'énergie dans votre chiffre d'affaires, on n'est pas tous autant dépendants de l'énergie, mais ça concernerait environ 150.000 entreprises". Vendredi, les ministres européens de l'Energie ont trouvé un accord sur des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises, notamment via la récupération d'une partie des "superprofits" des producteurs d'énergie et une réduction de la demande d'électricité aux heures de pointe.