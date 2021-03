On vous raconte la fabuleuse histoire de la Villa Rothschild, qui héberge l'une des plus belles médiathèques de la Côte d'Azur

Sacs sur le dos, les étudiants pressés, qui passent sous les boiseries en chêne pour rejoindre la salle d’études de la médiathèque Noailles, se doutent-ils qu’ils sont accueillis dans l’ancien grand salon de la villa Rothschild?

Une véritable "place to be" d’antan, où les fêtes somptueuses se tenaient, où les mondains se retrouvaient. Si le tintement des coupes s’est éteint, laissant le silence régner en maître, le chuchotis de l’Histoire résonne toujours dans cette demeure néoclassique cannoise.

L’histoire de France nous regarde!

"Le salon en chêne est en réalité plus ancien que la villa, affirme Franck Jodet, directeur du réseau des médiathèques de Cannes. Il provient de l’hôtel particulier de Talleyrand, à Paris, que James de Rothschild avait acquis en juillet 1838, après le décès de Talleyrand. Ce dernier y avait mené de nombreuses négociations, notamment lors de la signature des Traités de Fontainebleau et de Paris destinés à restaurer la monarchie en France. Les grands noms de la politique y défilaient. L’histoire de France nous regarde!"

Depuis leur retraite cannoise, les lambris parisiens ont encore vu défiler du beau monde.

Raser et recommencer

Retour en 1880. La baronne Betty de Rothschild, veuve (et nièce, autres temps, autres mœurs) de James s’émerveille devant Cannes. La réputation de la station azuréenne frétille. Lord Brougham, le "découvreur", est passé par là. Dans le quartier des Anglais, versant sud de la Croix des gardes, les villas poussent à la pelle.



Betty imagine la sienne. Sur une immense parcelle de terrain qui descend jusqu’à la voie ferrée, la villa Marie-Thérèse est détruite. Pour faire de la place à Rothschild. On rase et on reconstruit. C’est la grande et Belle Époque. Il faut que ça claque. Colonnes en marbre de Carrare, balustrade à l’italienne pour magnifique villa d’apparat. Betty fait appel à un architecte azuréen reconnu: Charles Baron.



"Il avait notamment imaginé le cercle nautique de Cannes, avec une impressionnante verrière", rappelle Franck Jodet. "La même, s’il vous plaît", demande la baronne. C’est ainsi que le jardin d’hiver, dont le charme est aujourd’hui intact, naît, dans l’aile est. On s’installerait volontiers sous la demi-coupole, pour feuilleter les livres. Accolé à la salle d’études, un recoin de l’espace informatique rappelle encore la vie mondaine de la demeure... Et le nombreux personnel qui l’accompagnait.



"Une trentaine de domestiques, pour la plupart polyglotte, faisait tourner la maison. Ils avaient un véritable réseau caché, comme on peut le voir dans les séries comme Downton Abbey", note le directeur du réseau des médiathèques cannoises. Une partie du personnel logeait dans ce qui est aujourd’hui la MJC Picaud. L’autre était à demeure, à l’étage, là où la vidéothèque et la discothèque enchantent désormais les habitués. De la terrasse, la perspective sur le jardin, jusqu’à la mer, est impressionnante.

La course à l’espèce la plus rare

Au milieu des cèdres, de nombreuses variétés de palmiers et autres espèces tropicales ont été plantés par les fils de la baronne Alphonse et Édouard (décédée en 1886, Betty ne profita guère de la villa cannoise).



"Entre les propriétaires de villas du quartier, c’était la course à celui qui rapporterait l’espèce de plante la plus rare!", sourit Franck Jodet. Alphonse et Édouard poursuivirent les mondanités cannoises. Dans un esprit de maison accueillante qui perdure encore aujourd’hui.



Sous l’impulsion de la Ville, propriétaire du lieu depuis 1947, la villa Rothschild devient villa Les Inrocks pendant le Festival de Cannes. Fait la part belle au Djamel Comedy Club en été. Ou accueille encore des artistes en résidence...