Humbert & Poyet : de Monaco à New York, quinze années à décorer le monde

En quinze ans, ils ont créé leur style : résolument chic, pas bling-bling, aux détails soignés et confortables. Avec leur agence éponyme d’architecture d’intérieur en Principauté, Emil Humbert et Christophe Poyet, jouent sur plusieurs tableaux. Cette rentrée en est l’exemple. Ayant livré aussi bien un salon de réception baptisé "Prince Rainier III" au Conseil national qu’une péniche de luxe pour le groupe Belmont, aménagée comme la suite d’un palace pour les clients à bord, qui navigueront en Champagne d’ici la fin de l’année.

Dans quelques jours à Londres, Christophe Poyet et Emil Humbert recevront un prix récompensant leur travail au BeefBar de Milan auréolé du titre de "plus beau restaurant d’hôtel en Europe" cette année. Ouvert en 2022, l’établissement se situe dans un ancien séminaire, piazza del Quadrilatero, au cœur de la capitale Lombarde.

La renaissance de l'African Queen

Leur dernier bijou, enfin : la renaissance de l’African Queen sur le port de Beaulieu-sur-Mer. Ils ont revu les lieux, retravaillant les codes de la table mythique de la Côte d’Azur : orange, terracotta, fibres naturelles, dans un esprit convivial qu’ils transporteront à Dubaï, où doit s’ouvrir, sur une plage l’an prochain, un nouvel African Queen.

Avant cela, c’est un premier BeefBar à New York qui sera inauguré à la fin de l’année. Dans un bâtiment 1900 avec des fenêtres en arches monumentales, situé dans le quartier de TriBeCa, les deux architectes ont développé une atmosphère sophistiquée, autour de la cuisine ouverte. "À chaque fois nous nous inspirons du lieu où s’ouvre le restaurant. À Milan, nous avons rendu un hommage au design italien des années 30. À New York, l’identité du bâtiment nous a influencés", expliquent-ils en chœur.

L'effet AD

Tous ces projets témoignent de la diversité des chantiers d’Humbert & Poyet. L’agence monégasque fête son quinzième anniversaire cette année et a atteint sa vitesse de croisière "Nous étions deux au départ, on a été une quarantaine à un moment, et nous avons réduit la voilure à 35 personnes. La dynamique a changé, le format nous correspond mieux pour garder du temps à investir dans nos projets, plutôt que de ne gérer que l’équipe".

Le duo a collaboré une première fois en 2008, pour imaginer le premier BeefBar à Monaco, qui a scellé leur alliance professionnelle. "Le deuxième tournant dans notre collaboration a été le 26 Carré Or", se souvient Christophe Poyet. Ouvert en 2020, l’immeuble résidentiel dominant la place du Casino a été entièrement aménagé et décoré par le tandem. "C’était la première fois que l’on nous confiait un projet d’aussi grande ampleur et aussi luxueux à Monaco", renchérit Emil Humbert.

En 2018, le magazine AD, référence suprême du métier, les classe dans son top 100 des professionnels du secteur qui comptent. Et leur confie à une scénographie dans leur projet AD Intérieurs, présenté à Paris. Événement à haut écho médiatique et très instagrammé ! "Ça nous a apporté beaucoup de visibilité", assure le duo.

Une carte de visite qui a attiré à eux une clientèle nouvelle, notamment pour des projets résidentiels. Exemple ? À Monaco, les deux architectes planchent depuis plusieurs mois sur l’aménagement d’une villa et d’appartements pour des clients dans les futurs immeubles du quartier Mareterra.

Sur leur bureau, se bousculent pêle-mêle : un penthouse à New York, un chalet à Saint-Moritz pour des propriétaires friands du style Humbert & Poyet.

"De plus en plus, les clients nous demandent un aménagement total. C’est-à-dire que nous choisissons aussi pour eux pour toute la petite décoration, les textiles, le linge de maison, les assiettes, et même les livres dans la bibliothèque", glissent les architectes. Dans cette optique, ils ouvriront avant la fin de l’année une galerie virtuelle mettant en vente des pièces uniques ou coup de cœur chinés d’abord pour agrémenter leurs réalisations, et proposées aussi à la vente directe à tous.

Un cap vers les Etats-Unis

Ces dernières années, le style Humbert & Poyet s’est aussi décliné dans le monde hôtelier. D’abord avec l’hôtel Hoxton au cœur de Paris. Puis l’agence monégasque a été mandatée pour imaginer le Josun Palace à Séoul en Corée. Un vaste hôtel doté d’un skybar et de suites au luxe assumé. Ils dessinent actuellement les restaurants et les appartements privés du futur Mandarin Oriental, palace qui ouvre à Vienne dans un ancien bâtiment administratif de la capitale autrichienne.

Dans leur viseur également, la refonte d’un hôtel à Santa Monica, en Californie. Un projet qui pourrait leur ouvrir la porte du marché nord-américain. "Il y a une place là-bas pour les architectes et le style européen qui est recherché".

Avec déjà l’achèvement d’un penthouse pour un client privé à New York et l’ouverture du BeefBar au cœur de Manhattan, le style Humbert & Poyet devrait commencer à faire parler de l’autre côté de l’Atlantique…

Christophe Poyet, architecte CFAI, diplômé de l’Académie Charpentier et Emil Humbert, architecte DPLG, diplômé de l’École nationale d’architecture Paris-Belleville ont monté leur agence en 2008 en Principauté. Photo Claire Israël.