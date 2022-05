Gorbio lance un appel aux dons pour son église

Il y a quelques jours, la mairie de Gorbio a signé une nouvelle convention de souscription avec la Fondation du patrimoine. Une démarche en faveur de l’église Saint-Barthélemy, qui doit subir quelques travaux de rénovation. Travaux qui concernent les autels de la Vierge et de la Nativité, la porte d’entrée et une mise en conformité électrique.

D’un montant de 120.000 euros, ils sont financés à 80% par le Département.

Demande validée récemment

Ce qui laisse 20% à la charge de la commune (soit environ 24.000 euros). Ainsi, la mairie a monté un dossier visant à obtenir une convention de souscription, dans l’espoir d’obtenir des dons de la part des citoyens. Validée le mois dernier par la Fondation du patrimoine, la convention a été signée le 10 mai. Un "soulagement" pour le maire: "Je suis très content, car ce n’est pas évident d’obtenir cela, partage Paul Couffet. Mais je sais que la Fondation du patrimoine connaît la valeur patrimoniale de Gorbio."

Toutefois, la restauration de l’autel de la Vierge ayant débuté courant février, elle ne peut pas être incluse dans la souscription. Les dons récoltés seront donc au profit de l’autel de la Nativité, la porte d’entrée et l’électricité. D’un montant de 74.082 euros - dont 16.000 euros environ sont à la charge de la commune - ces travaux seront lancés dans les prochains jours et devraient se terminer en juin.

"Je pense que cela va bien marcher"

Construite en plein cœur du village en 1683, l’église Saint-Barthélemy représente "un héritage du passé important à conserver", selon le maire de la commune, Paul Couffet. C’est pourquoi elle a été l’objet de nombreux travaux au cours de la dernière décennie. En 2010 notamment, une souscription avait également été lancée pour la rénovation de sa façade. Une démarche qui a eu du succès, 102 familles de la vallée ayant envoyé des dons.

Ainsi, le maire du village est "assez confiant", au sujet de cette nouvelle souscription. "Nous avons des administrés de Gorbio et des gens de l’extérieure, qui donnent pour le patrimoine du village. Je pense donc que cela va bien marcher." Et si cela fonctionne au point d’obtenir plus que la somme nécessaire, Paul Couffet dit "tant mieux pour la commune. Ce sont des dons qui seront mis de côté, pour contribuer à d’autres projets patrimoniaux."

Depuis le 10 mai, la Fondation du patrimoine - qui récolte les dons - a reçu environ 200 euros, via son site web et par courrier.

Savoir +

Gérés la fondation du patrimoine, les dons peuvent être envoyés via son site: fondation-patrimoine.org. Ou par courrier, avec le bon de souscription complété et accompagné d’un chèque (à l’ordre de "Fondation du Patrimoine – Église Saint-Barthélemy - Gorbio") et à l’adresse suivante: Fondation du Patrimoine, CCI Nice Côte d’Azur, 20 boulevard Carabacel CS 11 259 06.005 Nice Cedex 1.