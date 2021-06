Dans les secrets de l'architecture de l'AC Hotel by Marriott de Nice

Depuis son inauguration, en juillet 1988, l’établissement a changé à plusieurs reprises de mains et de nom. Aujourd’hui, ce quatre-étoiles s’appelle l’AC Hotel by Marriott Nice. Auparavant, c’était le Four Points by Sheraton Elysée Palace. Mais pour les locaux, c’est l’Elysée Palace, tout court. Une aile donnant sur la Promenade des Anglais, l’autre sur la rue de France, et la rue Honoré-Sauvan en guise de trait d’union. Antiquité, audace et whisky Cela pourrait juste être un énième point de chute confortable pour touristes aisés ou businessmen pressés. Mais une certaine forme d’audace ayant escorté la conception de cet hôtel en a fait un vrai point de repère dans la plus grande ville des Alpes-Maritimes. Georges Marguerita fut désigné pour réaliser le projet. Au cours d’une carrière débutée après-guerre, cet architecte originaire de Lyon a beaucoup travaillé dans les Alpes-Maritimes, réalisant des dizaines de résidences cossues. à Nice, le Palais des sports Jean-Bouin, l’hôtel Splendid ou encore la première rénovation de l’hôtel Beau Rivage.

Pour l’Elysée Palace, l’inspiration surgira lors d’un moment de détente entre amis. C’est Mascha Sosno, la veuve de Sacha Sosno, disparu en 2013, qui nous raconte. "Sacha était très copain avec Georges. Le dimanche, il allait boire un whisky avec lui. Chez nous, c’était plutôt interdit, parce qu’il en buvait un peu trop", sourit-elle. "Georges était embêté parce qu’il avait ce terrain, orienté de telle manière qu’on ne le voyait pas très bien depuis la Promenade. Quelque temps avant, Sacha lui avait vendu une petite sculpture avec une Vénus très oblitérée, entre deux blocs de béton. Il lui a proposé de la reproduire en deux exemplaires grand format pour la façade." Pantographe, puzzle géant et nuit blanche Les deux hommes vont cogiter et se lancer dans des expérimentations. Georges Marguerita a réussi à convaincre les promoteurs de sacrifier quarante-deux chambres avec vue mer pour laisser la place à cette œuvre XXL: vingt-six mètres de haut pour quinze de large. Les deux déesses antiques en bronze, pesant près de 21 tonnes et soutenues par un enchevêtrement de 500mètres de tubes d’acier, seront "encastrées" au milieu de 250 tonnes de granit.

Un chantier titanesque effectué à Pietrasanta, une ville de Toscane située à une trentaine de kilomètres de Carrare, la Mecque du marbre. "Georges, Sacha et plusieurs ingénieurs ont réfléchi à la conception. Ils ont travaillé au pantographe, comme au Moyen-Âge. Puis ils ont agrandi la sculpture progressivement. Après, il a fallu couper les morceaux pour qu’ils rentrent dans un four. C’était un travail extraordinaire. Aujourd’hui, avec les ordinateurs, ce serait bien plus facile", assure Mascha Sosno. À Nice, les statues arrivaient façon puzzle, trois morceaux de 6,50m chacun, à assembler à la perfection. Il fallut jouer avec les proportions. Pour que les têtes des Vénus soient harmonieuses vues depuis le niveau du sol, elles devaient être deux fois plus importantes que le reste de leur corps. De quoi perturber le sommeil de Sosno, jusqu’au bout.

"Le jour de la livraison des têtes, Sacha avait eu la trouille de sa vie. La nuit d’avant, il avait fait un cauchemar où tous les Niçois passaient devant les statues et s’écroulaient de rire, parce que les têtes étaient aussi grosses que celles du carnaval", se souvient-elle avec malice. Nouvel élan, jalousie et épreuve du temps En définitive, pas de moquerie. Plutôt un nouvel élan donné à la carrière de l’artiste d’origine lettone, grâce à cette pièce monumentale baptisée Il faut en toute chose préférer l’intérieur à l’extérieur. Et un peu de jalousie, aussi. "Les vrais amis ont bien perçu tout cela. D’autres ont eu plus de mal à accepter que, d’un coup, le petit Sosnowsky, se mette à faire de si grandes réalisations", glisse Mascha Sosno.