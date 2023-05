Y a-t-il vraiment plus de dauphins qu'auparavant sur nos côtes?

Si vous avez l'impression qu'il y a plus de dauphins proches de nos côtes ces derniers temps, et bien détrompez-vous! Isabelle Brasseur du Marineland d'Antibes nous a expliqué pourquoi nous avons le sentiment que les cétacés sont plus nombreux qu'auparavant.