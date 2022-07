Y a-t-il (vraiment) eu une attaque de requin à Cannes? Décryptage en vidéo

Y a-t-il des attaques de requins à Cannes? Spoiler alert: NON. Le 18 juillet 2022, une internaute a publié sur TikTok une vidéo d’un requin très très près de la plage, à Cannes. La vidéo a fait le buzz avec plus de 1,5 million de vues. Quelques jours plus tard, son auteure a publié cette vidéo : une capture d’écran avec qui parle d’une attaque de requin, à Cannes, avec le hashtag “ #confirmation”.

En effet, avec une petite recherche, on le retrouve ici daté du 27 juillet, toujours sans l’année. Et surtout, vous voyez ces petites étoiles, là pour la source ? Elles correspondent à Nice-Matin. C’est en fait le même article qui avait fait un petit buzz fin juin 2017, une information démentie à l’époque par le journal.

Une fake news qui était déjà sortie en 2015 au Palm Beach.

Mais y a-t-il au moins des requins ? Alors oui il y a une cinquantaine d’espèces de requins en Méditerranée d’après France 3.

Dans son article, un biologiste marin, Nicolas Ziani, explique ceci : "Il y a des milliers de requins bleus au large surtout en été (...) On en voit dans les ports et les calanques. Ils viennent dans les eaux côtières pour chercher de la nourriture ou donner naissance".

Mais il précise que ce requin bleu est sans danger pour les humains. Habituellement, la grande majorité des requins restent dans les profondeurs de la Méditerranée.Le seul qui peut nous faire bien flipper, ce serait le grand requin blanc, qui a quasiment disparu.

Nous voilà rassurés!