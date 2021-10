Vous avez vu des buses sur la place De-Gaulle à Cagnes? On vous explique pourquoi

Elles sont vertes, elles piaillent sans arrêt et investissent les platanes de la place De-Gaulle dès que l’automne est là. Les perruches vertes sont de retour. Avec elles, leurs fientes qui rhabillent (pour l’hiver) les bancs en bois de l’esplanade cagnoise.

Pour éviter ces désagréments, la Ville de Cagnes-sur-Mer a de nouveau fait appel à des fauconniers professionnels. Et à leurs acolytes: des buses de Harris. Leur petit nom? Luma, Taya et Stellia. Jusqu’à demain soir, ces rapaces vont effaroucher les perruches vertes.

"La place comme son dortoir"

En janvier dernier, Christophe Puzin, Gianni di Cioccio et leurs buses s’étaient attelés à faire fuir la colonie. Ils maintiennent donc la pression. "On se plaît à Cagnes alors on voulait revenir", plaisante Christophe Puzin. "Plus sérieusement, la Ville a besoin de nos services parce que cela fait trop longtemps que la colonie considère la place comme son dortoir. Donc, elle est revenue."

Un phénomène habituel selon ce professionnel. Même si, cette fois, leur intervention devrait faire effet jusqu’au printemps prochain. "Intervenir en février, c’est trop tard. Puisque les perruches retournent dans leur lieu de sécurité au début de l’automne. Donc elles étaient sur la place depuis des mois. Là, on va les déplacer dès le début, elles vont prendre d’autres habitudes pour cet hiver", assure le fauconnier.

Pourquoi agir maintenant?

"Au printemps, les perruches se mettent en couple. Elles cherchent des lieux de nidification puis s’occupent de leurs petits. C’est quand l’automne arrive qu’elles reforment une colonie et cherchent des lieux de sécurité. Comme les platanes de la place De-Gaulle", déroule Christophe Puzin. La colonie de Cagnes-sur-Mer est, tout de même, composée de quelque 200 individus.

Comment faire perdurer l’action?

Il suffit de cinq soirées d’affilée aux fauconniers et aux buses pour faire fuir les perruches vertes. Les professionnels joignent aux raids des rapaces des points lumineux. "La Ville s’est dotée de faisceau lumineux pour faire des piqûres de rappel dans les dix jours suivant l’intervention si la colonie n’a pas bien compris la leçon", expose Christophe Puzin.

Une fois l’opération terminée, chaque soir, les deux hommes arpentent le centre-ville pour s’assurer qu’elles ne se sont pas rabattues dans un autre endroit non adapté.