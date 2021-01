VIDEO. Renards, biches, chamois, marmottes... Julien Dunan filme la faune de la Vésubie

Passionné de nature et de reportage animalier depuis qu’il a découvert les films du cinéaste Jean-Michel Bertrand, le tout jeune professionnel s’est mis en tête de capturer lui aussi des images de ces animaux qu’il aime tant.

Initiée il y a deux ans, Ma Vésubie, petit film d’une quarantaine de minutes, vient d’être mis en ligne sur sa chaîne YouTube Nature & Photos. En marchant ou en restant immobile, en pistant les traces de pattes, en "affût mobile", l’apprenti réalisateur a pris le temps de saisir de jolis instants.

"J’ai voulu filmer les vallées au fil de toutes les saisons. Pour célébrer ce territoire, la Vésubie, la Gordolasque, le Mercantour…" De belles images qui font, c’est vrai, plaisir à voir. Surtout quelques mois après la tempête Alex qui a fait tant de mal à ce haut pays.

"Au départ, j’avais prévu de mettre le doc en ligne en novembre, je l’ai repoussé et décidé de le mettre tout début 2021, pour repartir sur quelque chose de positif. Sur Facebook, des gens m’ont dit que ces images leur avaient fait du bien après tout ça. Au départ, c’était juste pour moi et puis, je me suis rendu compte que ça faisait plaisir aux gens. J’aimerais bien le montrer dans les vallées", projette Julien. Qui aimerait aussi que ces images invitent ceux qui les voient à protéger cette faune sauvage.

Renseignement: Facebook Nature & Photos - Julien Dunan.