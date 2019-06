VIDEO. L'association L214 dénonce l'enfer des "vaches à hublot", dans une nouvelle vidéo choc

Les opérateurs du centre réalisent le principe de "vache à hublot". Les bêtes sont "fistulées", leur estomac perforé. Après le dépôt des aliments au fond de l'estomac, le personnel nettoie les rebords du hublot à l'aide d'un jet d'eau. Les "vaches à hublot" vivent à même le béton, enfermées.

Cette vidéo a été dévoilée mercredi soir par L214, association de défense animal qui dénonce, depuis plusieurs années maintenant, les conditions d'élevage et d'abattage en France. Ce centre de recherches appartient au groupe agro-industriel Avril, qui teste ses produits pour sa marque d'alimentation animale, Sanders.

Poulets difformes

L214 montre aussi le calvaire des poulets difformes dans le centre de recherches sarthois, qui ne tiennent plus sur leurs pattes en raison de la croissance rapide de leurs muscles.

On voit également des lapins, poussins, cochons et veaux gardés dans des conditions insoutenables, le but du centre étant de maximiser la productivité de ces animaux "grâce" à leur alimentation.

Concernant la fistulation des vaches, le porte-parole du groupe Avril, Tom Doron, assure au Parisien qu'elle "s’accompagne d’un suivi vétérinaire rigoureux et est considéré comme indolore pour l’animal".

L214 a déjà annoncé qu'elle portait plainte contre Avril pour ces pratiques.

Une pétition circule sur le site de l'association pour dire "stop aux vaches à hublot".