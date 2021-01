Une vaccination de vos chats et de vos chiens contre la Covid-19 pourrait un jour être nécessaire selon des scientifiques

Une situation alarmante pour certains scientifiques britanniques et américains qui recommandent, pour limiter les vecteurs de transmission du coronavirus, que les chiens et chats de compagnie soient vaccinés, comme le rapporte le journal The Independant.

Cock Van Oosterhout, professeur de génétique à l'université d'East Anglia à Norwich, en Angleterre, tient à mettre en garde: l'évolution inquiétante du virus et de ses mutants pourrait poser un "enjeu de santé publique majeur sur le long-terme" non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux qui vivent auprès d'eux.

Aussi, il est pour lui "logique de développer également des vaccins pour les animaux de compagnie, à titre de prévention et par précaution, pour freiner la propagation du coronavirus".

Il y a pour ces scientifiques urgence à agir car le risque de souches spécifiques aux animaux à "même de créer un tout nouveau virus", n'est pas à négliger.

Comme le rappelle BFMTV, la question du rôle potentiel des animaux de compagnie dans la transmission du virus a fait l'objet d'attention dès l'émergence du coronavirus fin 2019, en raison de sa probable origine animale, mais aussi de l'existence de coronavirus proches circulant déjà chez les animaux domestiques.

En revanche, l'absence de risque de transmission lié à ces derniers a rapidement fait consensus, même si certains (en particulier des chats) pouvaient en laboratoire transmettre le virus à leurs congénères et que des animaux infectés ont été sporadiquement identifiés à Hong Kong, en Belgique, puis dans d'autres pays.