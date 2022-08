Une influenceuse se filme en train de manger un grand requin blanc: tollé sur le web, la police ouvre une enquête en Chine

Les images de la jeune femme, connue sous le nom de Tizi, la montrent en train de griller, bouillir puis déguster la viande du grand prédateur. Elles ont provoqué des réactions outrées sur l'internet chinois.

La police de la ville de Nanchong, dans la province du Sichuan (sud-ouest) a confirmé dimanche qu'il s'agissait bien d'un grand requin blanc, selon le média chinois Fengmian.

"La viande est très tendre", déclare Tizi dans cette vidéo publiée sur internet à la mi-juillet, tout en se délectant de gros morceaux de chair grillée.

Sur ces images, largement republiées par les médias chinois et les internautes, on voit la jeune femme déballer le poisson de deux mètres de long et s'allonger à côté de lui pour en souligner la grande taille.