"Une expérience unique": Ils ont nagé avec un dauphin dans le port Hercule de Monaco

Anthony est scaphandrier. Originaire de Toulouse, il a posé ses valises en Principauté il y a deux ans où il travaille pour une entreprise monégasque. Mercredi, alors qu’il s’apprêtait à commencer une banale journée de travail, le jeune homme et ses collègues ont fait une découverte plutôt rare. "Il était 8h30 du matin, se remémore le Toulousain. Deux groupes, on s’équipait pour partir sur deux chantiers différents. C’est à ce moment qu’on a vu le dauphin sortir sa dorsale devant nous en plein milieu du port. Il s’est rapproché de notre local qui est situé sur le quai Antoine-1er."

Déjà prêts pour se mettre à l’eau, les ouvriers ne se sont pas fait prier pour rejoindre le cétacé. "L’un de nous est allé à l’eau et le dauphin est venu de manière très sociable comme un chien qui demandait des caresses. Il est venu vers nous, il s’est frotté à nous, il a fait des loopings sous l’eau, il faisait même des petits sauts hors de l’eau devant nous."

Malgré l’émotion de l’instant, Anthony et ses collègues ont pris leurs précautions. "On a quand même fait attention. On ne sait jamais comment il peut réagir. On a vu qu’il était très à l’aise et qu’il ne se sentait absolument pas en danger. On l’a caressé et il ne bougeait plus, il est resté immobile."

"Un moment incroyable"

La scène a duré environ 30 minutes. Les quatre plongeurs se sont pris en photo et en vidéo avec le mammifère alors qu’une soixantaine de personnes observaient tout autour. "C’était un moment incroyable, poursuit Anthony. Une expérience unique. J’adore raconter cette expérience aux gens autour de moi, j’en ai des étoiles dans les yeux. Beaucoup de gens paient pour faire ce genre de choses et on l’a eu sans rien demander."

Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin... "On voulait bien prendre notre temps mais il fallait quand même partir travailler (rires). On est sortis de l’eau tranquillement, on a fait attention avec notre bateau pour ne pas le toucher. Il nous a suivis puis il est parti!"

En profiter tout en étant raisonnable

Si le phénomène peut paraître exceptionnel, des dauphins ont déjà été aperçus en Principauté ces dernières années, notamment en août dernier. "C’est la troisième fois que cela arrive depuis que je travaille ici", ajoute Anthony.

Il y a quelques jours, un dauphin a été aperçu à Nice, au niveau d’Opéra Plage. Des passants en ont également profité pour partager ce moment rare avec le cétacé. Dans notre édition du 17 janvier, Adrien Gannier, du groupe de recherche sur les cétacés, rappelait que ces moments de partage ne sont pas sans danger.



"Ce n’est pas un chien, pas une peluche. Il est très puissant, un faux mouvement de sa part peut provoquer des blessures importantes, avec des coups de mâchoires, de dents. Tout contact entre humain et cétacé peut donner lieu à un transfert de pathogènes, de maladies, dans un sens ou dans l’autre". Selon lui, il faut en profiter tout en "restant raisonnable".