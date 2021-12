Une colonie de 200 chauves-souris découverte dans la vallée de l'Estéron

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNR) abrite, dans la vallée de l’Estéron, une biodiversité exceptionnelle. Trente espèces de chauves-souris – sur les trente-cinq recensées en Europe – y vivent.

Un inventaire concernant ces petits mammifères volants a permis la découverte d’une colonie de deux cents petits rhinolophes aux alentours de Roquestéron.

« Il s’agit d’un des dix plus importants peuplements de la région sud pour cette espèce protégée dont le cycle de vie est rythmé par la saisonnalité et l’âge maximal connu se situe autour d’une trentaine d’années.

L’objectif de cette étude a permis de mettre en place des actions concrètes en faveur de la protection des chauves-souris. Ainsi le PNR et le Groupe chiroptères de Provence ont signé, en partenariat avec la commune de Roquestéron, et la CCAA la première convention refuge de la vallée de l’Estéron visant à garantir la conservation du site et la protection des chiroptères », selon la responsable du PNR, Muriel Cary.

"Victimes de préjugés"

La municipalité a déjà mené plusieurs actions favorables pour ces espèces en éteignant l’éclairage public la nuit. Ce qui lui a valu le label trois étoiles de "village étoilé". Elle se voit décerner aujourd’hui le label "refuge pour les chauves-souris". Ces dernières figurent parmi les animaux les plus menacés d’Europe. Selon Muriel Cary, « l’abandon des pratiques rurales traditionnelles explique son déclin quasi irrémédiable.

La chauve-souris n’est pas un rongeur mais pratiquement le seul insectivore volant à manger des insectes nocturnes. Son rôle est primordial dans la régulation des populations d’insectes. À titre indicatif, elle peut consommer près de la moitié de son poids en insectes. Une pipistrelle mange l’équivalent de 3.000 moustiques par nuit. Toutefois, ces animaux sont victimes de préjugés non fondés, des pesticides, de la modification du milieu, de la fréquentation ou destruction du milieu souterrain, sans oublier le vandalisme, la pollution lumineuse...»