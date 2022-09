Une association azuréenne de défense des animaux un peu trop zélée

D’un côté Robin explique qu’il adore les animaux, que Pacha, son berger suisse lui a été injustement confisqué. De l’autre, l’association "Justice pour les animaux" estime que l’animal était gardé dans des conditions indignes. Elle a toujours refusé de le lui restituer.

Même conflit au sujet d’un jeune malinois, "mal nourri, malade, désocialisé donc dangereux", selon Chantal Fontanesi, la présidente de l’association. Accompagnée de la police, la présidente a débarqué chez le propriétaire, déstabilisé par ce qui s’apparente à un coup de force: "Ils m’ont mis la pression. J’ai signé un contrat de cession. Je me suis fait avoir. Ils m’ont pris mon chien qui était super gentil. Mon vétérinaire m’a conseillé de déposer plainte…"

Autre opération controversée: la saisie des animaux d’une femme qui s’est retrouvée, momentanément, dans des conditions précaires. "Elle n’était plus à même de s’occuper de ses chiens et de ses chats", oppose la présidente de l’association. La justice civile a pourtant tranché et demandé leur restitution. L’association a toujours fait la sourde oreille, au grand étonnement d’Alain Chemama, président du tribunal correctionnel. "Cette association fait honte aux autres associations de la cause animale", plaide Me Telou, partie civile. Me Sambuchi évoque "une association dans l’exaltation, dans l’excès avec des saisies d’animaux sans aucune légitimité." L’avocat sous-entend même que ces chiens et ces chats (tous de race) ont ensuite été vendus. Ce que conteste avec vigueur Chantal Fontanesi.

"Cruella" et "bourreau d’animaux"

Dans une ambiance parfois tendue où l’on se traite de "Cruella" ou de "bourreau d’animaux", où les certificats des vétérinaires sont contradictoires, la procureure Maud Marty a le mérite de redessiner un cadre juridique dans ce dossier touffu. "Le bien-être animal auquel nous sommes tant attachés ne soit pas passer avant le respect des lois." La magistrate estime que le vol des animaux n’est pas établi, en revanche, elle rappelle que la non-restitution constitue un abus de confiance. Mais pas en ce qui concerne le malinois puisqu’un certificat de cession a été signé en bonne et due forme.

La procureure requiert trois mois avec sursis "à titre d’avertissement" contre la présidente et 3.000 euros d’amende pour l’association.

En défense, Me Gharbi-Terrin critique l’immobilisme du parquet: "Si cette association est intervenue c’est que des animaux étaient en train de crever. Certes Mme Fontanesi est un peu zélée mais elle subit une cabale."

"Une association qui protège les animaux ne les rend pas à ses bourreaux", souligne Me Koubi: "Mme Fontanesi a passé sa vie au service des autres: enfants malades, SDF, animaux."

Le tribunal a suivi les réquisitions ramenant néanmoins l’amende à 1.500 euros. Une manière de rappeler aux associations de défense des animaux qu’elles ne peuvent pas tout se permettre.