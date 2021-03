Un retraité niçois cherche son chat depuis trois mois. Pourquoi Tigrou n’a-t-il pas été rendu à son maître?

Cela fait trois mois qu’Alexandre Brisbal est à la recherche de son chat. Disparu le matou. Envolé après qu’il ait été récupéré au domicile du retraité afin d’être soigné. L’animal est, semble-t-il, en pension, au refuge de Carros. Un lieu, que l’animal n’est pas près de quitter. On vous explique pourquoi...

Alexandre Bisbal a 87 ans. Il habite seul dans un logement du boulevard Delfino, à Nice-Est. En 2018, il décide d’associer sa solitude à celle d’un animal. Lors d’une manifestation à Nice Acropolis, dédiée à l’adoption de chiens et de chats, le choix d’Alexandre se porte sur un tigré européen qu’il appelle Tigrou. Début d’une complicité à deux.

Répondeur téléphonique

Survient un souci de santé : Tigrou a un problème aux yeux. Le retraité appelle le dispensaire animal situé avenue Georges-Clémenceau. «Comme je ne pouvais pas me déplacer, raconte Alexandre, une personne est venue avec une cage et a emporté Tigrou afin de lui administrer les soins nécessaires. Le lendemain, j’ai appelé. On m’a dit qu’il n’était plus là et qu’on l’avait transféré au refuge de Carros, sans aucune explication.»

Le maître de Tigrou affirme qu’il a appelé le refuge de Carros plusieurs fois. En vain : «Je suis tombé chaque fois sur un répondeur automatique. Je n’ai jamais eu personne. J’ai aussi contacté d’autres associations de défense animale qui n’ont rien pu faire pour moi...»

Gros manque affectif

L’homme semble désespéré. Sa voix est tremblotante. Il a des sanglots dans la voix. Son Tigrou lui manque : «Nous avions tous les deux une relation formidable. Je ne suis pas malade, à part un mal au dos. Je peux très bien m’occuper d’un chat. Physiquement et financièrement.»

Où est donc passé Tigrou ? Au dispensaire de Clémenceau ? Non. Il est effectivement à Carros, hébergé au refuge de la Fondation Assistance aux animaux, dont dépend d’ailleurs le dispensaire. La directrice, Patricia Lanini, a bien voulu nous répondre. Son point de vue diffère de celui d’Alexandre Bisbal : «Ce chat, effectivement, c’est nous qui l’avons au refuge. Il a de sérieux problème de santé et nécessite des soins compliqués, deux fois par jour et à vie, sinon il perd la vue.»

Au refuge pour son bien

Admettons. Pourquoi le maître ne peut pas administrer lui-même le traitement à son chat ? «Parce que ce monsieur n’est plus en mesure de s’en occuper. On le lui a expliqué. Moi, je l’ai eu plusieurs fois au téléphone pour lui en parler et lui dire qu’on gardait le chat, dont on lui donne des nouvelles régulièrement. On ne le confiera pas à quelqu’un. Il reste au refuge pour son bien.»

L’affaire en est là. Pour le moment...