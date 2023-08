Un requin pêché par accident sur le littoral varois se retrouve chez un restaurateur et affole le web

Un pêcheur, qui a l’habitude de travailler avec les restaurateurs de l’île du Levant, n’en est pas revenu. Au moment de ramasser ses filets, jeudi, il s’est rendu compte qu’un spécimen rare gisait: un requin d’1,20m, pesant 18kg environ. Rare.

Ramené à terre, le requin a été examiné. Impossible de savoir, pour l’instant, s’il s’agit d’un requin Mako ou d’un requin à peau bleue. Celui-ci s’est retrouvé accidentellement pris au piège pendant la pêche.

"Hors de question de le cuisiner!"

"Comme d’habitude, le pêcheur nous a présenté sa prise du jour: langoustes, chapon.... et ce requin. On était stupéfaits!", raconte Anthony, gérant du restaurant Le Gambaro, au Levant. L’établissement avait alors communiqué avec une photo sur les réseaux sociaux sur cette prise étonnante. Et tout s’est emballé.

Le requin, pris dans les filets au large de l’île du Levant, doit être expertisé.

" Mais, avant toute chose, nous avons alerté les services compétents pour faire une déclaration en bonne et due forme et savoir que faire de ce requin. On savait bien qu’il s’agissait d’une espèce protégée. Dans l’attente d’une validation des autorités, nous n’avons donc rien fait. Hors de question de le cuisiner!" Ils d’ailleurs diffusé un message sur leur page Facebook en ce sens.

Informé, le parc national de Port-Cros, compétent sur l’île du Levant, a entamé des recherches. "Dans le cas d’une capture accidentelle, comme c’est le cas, la prudence est de mise et veut que le requin soit saisi et placé en congélateur dans l’attente d’expertises plus poussées", indique le parc. "Une enquête a donc été confiée à l’Office français de la biodiversité (OFB) pour déterminer le type exact de requin à qui nous avons affaire: Mako ou requin à peau bleue. Et de tenter de comprendre comment il s’est retrouvé dans les filets." Les gendarmes maritimes ont également été alertés et participent aux investigations.

Menaces de mort

En attendant, le restaurant Gambaro fait l’objet, sur Internet, d’accusations en cascade pour avoir approché ce pauvre requin.

"On reçoit des insultes et même des menaces de mort. Tout s’est emballé sur les réseaux sociaux en quelques heures", déplore la direction après que la nouvelle ait été partagée de multiples fois via le compte d’Hugo Clément, un journaliste écologiste très suivi. Ce dernier a pointé du doigt sur les réseaux le restaurant levantin.

"Fuyant envers l’homme"

En juin dernier, un précédent s’était produit sur une plage de Marseillan, près d’Agde. Un requin Mako de deux mètres de long s’était échoué sur le sable. "Il s’agit d’une espèce en voie d’extinction; une espèce protégée par la convention de Barcelone", ajoute Nicolas Ziani, responsable scientifique au groupe phocéen d’étude des requins qui répertorie également les observations de requins et de raies.

Pour ce spécialiste, le spécimen du Levant présente toutes les caractéristiques d’un requin Mako. "C’est un requin de la même famille que le grand requin blanc mais qui n’est absolument pas dangereux pour l’homme. Il mange du poisson!" Inutile donc de s’affoler.

" Ce type de requin fuit la foule. Dès qu’il y a du mouvement dans l’eau, il s’éloigne. C’est pour cela qu’il ne s’approche jamais des plages en été."