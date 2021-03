Un élu de Nice annonce une grande marche pour les animaux sur la Promenade des Anglais

On connaissait déjà La République En Marche. Il faudra désormais compter avec les animaux en marche. Une super marche fédérant toutes les bêtes (ou presque) de la création, que souhaite lancer Henry-Jean Servat, conseiller municipal délégué au bien-être animal à Nice.

Cette idée d’une manifestation à pied et à pattes, l’élu la caresse dans le sens du poil depuis un moment: "J’ai d’abord voulu l’accord du maire, qui, très enthousiaste, m’a dit tout de go: OK, on le fait."

Oui, mais quand ? Il avait été question d’un week-end printannier, sauf que le virus s’est mis à jouer à la petite bête qui fait peur aux grosses.

Il n’empêche que le projet suit son cours et qu’il pourrait se concrétiser à la fin de l’été. Et on en parle déjà beaucoup...

Alors, cette marche, ce serait quoi exactement ?

"Elle concernera tous les Niçois ayant un animal de compagnie, sachant qu’un Niçois sur deux en possède un. Ce qui fait déjà beaucoup."

Que des animaux type chiens et chats ?

"Pas uniquement. Chevaux, ânes, moutons, oiseaux éventuellement dans leurs cages... seront les bienvenus."

Qui est à la tête de ce raout à poils, plumes, écailles ?

"L’idée m’a été soufflée par Angélique Jammes, directrice de la Maison SPA de Nice. Elle avait eu vent d’un petit village du Bordelais, à l’origine d’une Animal Pride. A Nice, ce sera une marche des animaux, mise en place par un collectif comprenant le bureau de L’Animal dans la Ville, que dirige Jean-Marc Selou, Angélique et Hélène Saliceti, ex-conseiller municipal à la condition animale."

Une marche revendicative de quelque chose ?

"Une marche, où on célèbrera les animaux, que la Ville de Nice aime énormément. Les chiens, notamment, ne sont pas toujours les bienvenus au restaurant, dans les transports en commun... Là, on redonnerait sa place à chacun. On sera fier de promener son compagnon. Je souhaite que ce soit joyeux et festif sur la plus belle avenue du monde."

La Promenade des Anglais ?

"Oui. On partirait devant le Négresco, ce qui a du sens, car on rendrait ainsi hommage à Jeanne Augier, qui adorait les animaux, que j’ai connue, interviewée, filmée. Le cortège remonterait ensuite le long de la chaussée Nord, tournerait avant le parc Phœnix avant de revenir par la chaussée Sud. On finirait aux abords de la mairie, où le maire organiserait un cocktail avec un "Toutou’s bar" riche en croquettes et bacs à eau. Le tout durerait environ deux heures."

Une date ?

"Sans doute un samedi ou un dimanche de la fin septembre. D’autant que le 28 septembre, c’est l’anniversaire de Brigitte Bardot. Ce serait un autre hommage à une grande dame amie des bêtes."

Ne craignez-vous pas un peu de remue-ménage avec des centaines de bêtes en liberté ?

"On verra comment s’organiser. S’il faut des muselières, s’il faut regrouper les associations de défense, s’il faut dire non aux femelles en chaleur... Il faudra en outre s’inscrire à l’avance."

Une médiatisation certaine ?

"Des chaînes de télévision sont déjà sur les rangs. On verra Nice et son amour des animaux dans le monde entier..."

Une marche qui, c’est sûr, aura de la gueule!