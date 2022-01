Un dauphin erre pendant des heures près de la Promenade des Anglais

Un dauphin a fait sensation, hier matin. Pendant plusieurs heures, le cétacé a multiplié les allers-retours entre Lenval et Carras, à une centaine de mètres au large de la Prom’. Nombre de passants se sont arrêtés, émerveillés, mais aussi inquiets: l’animal semblait en perdition. Certains ont même appelé mairie et secours. "Il a plus l’air de flotter qu’autre chose, se morfond Véronique, une passante. Peut-être qu’il est coincé dans la baie."

À la vue des images, Adrien Gannier, vétérinaire, membre du Groupe de recherche sur les cétacés, tente une analyse. Pour lui, il s’agit d’un "grand dauphin". "C’est une espèce avec des habitudes souvent très côtières dans nos régions, Sa présence assez proche de la promenade n’est pas, en elle-même, forcément inquiétante. Le comportement d’allers-retours est lui plus inhabituel."

Mais le soignant animalier est mesuré par le fait que les pompiers lui ont dit qu’il était "inapprochable" en bateau et qu’il continuait à faire quelques sauts. "Il est possible qu’il ne soit pas particulièrement en détresse, poursuit-il. Dans ce cas, s’il n’est pas dérangé, il aurait des bonnes chances de retrouver son groupe et de quitter la zone cette après-midi ou demain."

C’est d’ailleurs ce qui a également rassuré Marie et Caroline, qui se sont précipitées dans l’eau en pleine pause déjeuner, à la vue du dauphin. "On a foncé. Quand on est arrivées à deux ou trois mètres de lui, il a plongé et il est réapparu 50mètres plus loin. Du coup, on s’est dit qu’il était en bonne santé."