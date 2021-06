Un concours de dessin pour aider les animaux!

OUVERT À TOUS

"À la fin de l’entretien avec David Hallyday, je lui ai demandé s’il voudrait bien être le président du concours et il a dit oui!", poursuit Mathilde. Dix membres du jury l’accompagnent, tous contactés par Mathilde et Nicolas et "très touchés par leur initiative": Alexia Barrier (navigatrice professionnelle), Pierre Rabhi (écrivain et défenseur de la nature), Véronique Luddeni (vétérinaire à Saint-Martin-Vésubie), Franck Leboeuf (ancien footballeur, champion du monde 1998), etc.

Pour participer, il suffit d’avoir au minimum huit ans. Toutes les techniques de dessin (peinture, feutres, crayons ou autres...) sont autorisées et il ne faut pas forcément être un très bon dessinateur. Le message compte aussi: il est possible d’y ajouter une phrase pour aider les animaux, la nature. "Et en plus, il y a de super cadeaux à gagner! Un voyage en Thaïlande, des livres, des peluches...", conclut Nicolas avec un grand sourire!

Toutes les infos pour participer sont sur darwinforever.com