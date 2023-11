Un avion-cargo transportant un cheval forcé de faire demi-tour: l'animal s'était échappé de son box

Une mésaventure qui n'arrive pas souvent... Jeudi 9 novembre, un avion-cargo a décollé de l'aéroport JFK de New-York à destination de la Belgique. A son bord, une cargaison habituelle, mais aussi un cheval.

Peu après le décollage, le pilote s'est aperçu que l'animal s'était échappé de son box, rapportent les médias américains. D'après l'enregistrement audio du vol, le cheval a réussi à s'échapper une trentaine de minutes après le décollage.

Le pilote a demandé la présence d'un vétérinaire à l'atterrissage

L'avions se trouvait alors à 9.500m d'altitude. Le pilote du Boeing 747 d'Air Atlanta Icelandic, la compagnie qui opérait le vol, a alors demandé l'autorisation de revenir à New York, l'équipage étant incapable d'assurer le retour en toute sécurité du cheval dans son box.

"Nous n'avons pas de problème de vol mais nous devons retourner à New York parce que nous n'arrivons pas à remettre le cheval sous clef", déclare le pilote dans un enregistrement posté sur YouTube.

On l'entend également demander qu'un vétérinaire soit présent pour l'atterrissage.

L'avion a dû larguer quelque 20 tonnes de carburant au dessus de l'Atlantique avant de pouvoir atterrir. On ne sait toujours pas comment le cheval a réussi à s'échapper, mais il est resté "en liberté" jusqu'à ce que l'avion ait atterri à JFK, selon l'audio.

Il a ensuite repris son vol peu après et a atterri à Liège en Belgique le matin suivant, selon les données du site spécialisé FlightRadar24.

