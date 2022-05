Un appel à témoins pour retrouver un adorable chiot volé sur une plage bretonne dépasse le million de vues

Agé de 4 mois, Sunny est un jeune berger américain miniature, qui faisait le bonheur de sa propriétaire, Nathalie. Cette dernière aimait faire de longues promenades sur les plages bretonnes avec ce jeune chiot. Comme ce vendredi 29 avril à Porsevigné, dans la commune de Plouarzel (Finistère), où Sunny a soudainement disparu.

Ce jour-là, alors que la propriétaire vient de ramener le jeune chien à la voiture, Nathalie "est accostée par un homme et une femme, un couple, qui demandent des informations sur son activité professionnelle" (une activité de garde d'animaux de compagnie, visible sur la voiture de fonction).

Pendant que la femme du couple occupe Nathalie en évoquant son métier, son compagnon s'éloigne, prétextant un coup de fil... Puis c'est au tour de la femme de s'excuser rapidement pour monter à bord d’un véhicule "utilitaire blanc", garé non loin. En retournant à sa voiture vide, Nathalie comprend que les deux personnes et le chiot ont disparu.

"Ils étaient bien rôdés"

"Paniquée, elle tente de suivre le camion, en vain, et se rend directement à la gendarmerie." Sans succès pour le moment. "Il pourrait être n’importe où en France et même à l’étranger", craint la propriétaire de Sunny, qui pense déjà à un trafic de chiens "malmenés en attendant d’être vendus." Elle a déposé une plainte à la gendarmerie de Saint-Renan le jour même.

"Triste et à bout de force", Nathalie partage sa détresse sur Instagram. Publiée le jeudi 5 mai, "la vidéo a été partagée et a récolté plus d’un million de vues". "J’aimerais le retrouver et que cela aide à ce que ces trafics s’arrêtent", dit Nathalie. "Ils étaient bien rodés, ils étaient positionnés à la bonne place, ce sont des professionnels."

Selon la propriétaire, Sunny est un "berger américain miniature de 4 mois, avec une toute petite queue, une bande blanche au niveau de la tête, des chaussettes blanches, une tâche blanche sur le côté gauche en forme de cœur, des tâches de rousseurs sur le nez. Son œil droit est marron et bleu".

Si vous avez le moindre indice, Nathalie est joignable sur ses pages Facebook et Instagram intitulées Blablanimo. Elle promet une récompense de 1.000 euros à quiconque retrouvera l'animal volé.