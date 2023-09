Trois petites tortues sont nées dans la nuit de jeudi à vendredi sur la plage de Villeneuve-Loubet

Et de trois en plus! Trois nouvelles tortues sont nées dans la nuit de jeudi à vendredi sur la plage de Villeneuve-Loubet, près de Marina Baie-des-Anges, où une tortue Caouanne a pondu une centaine d’œufs dans la nuit du 2 au 3 juillet.

Une première tortue avait vu le jour dans la nuit de samedi à dimanche et avait pu gagner les flots, son nouvel univers, grâce au chemin de retour à la mer balisé, mis en place par l’équipe de scientifiques et bénévoles qui se relaient sur place, nuit et jour, depuis la mi-août.

Trois autres tortillons ont donc suivi la même voie la nuit dernière. En revanche, rien d’autre pour le moment sur le site où est enterré le nid. Le mauvais temps de dimanche et de lundi avait rendu les experts très inquiets. La baisse des températures, l’humidité à l’intérieur du nid et les vagues ayant recouvert une partie de la plage, sont considérées comme des éléments pouvant perturber l’éclosion des œufs, arrivés à terme après environ 55 jours d’incubation.

Depuis minuit, l’association Marineland qui coordonne les opérations sur place, n’a constaté "aucune activité et il ne devrait rien se passer ce matin, ni même dans la journée…"

Il n’empêche que quatre naissances pareilles sur une plage des Alpes-Maritimes, restent un phénomène exceptionnel, dont on peut se réjouir…