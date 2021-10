Trois Azuréens expliquent pourquoi ils souhaitent être enterrés auprès de leur animal de compagnie

Non, l’idée que défend le parlementaire LREM des Alpes-Maritimes, par ailleurs vétérinaire, consiste à faire entreposer cette urne "à ses côtés, au sein du même monument funéraire, et sous réserve des places disponibles". Donc, dans le caveau où l’on sera soi-même inhumé.

Patrick, Jeanine et Josée nous expliquent pourquoi ils souhaitent être enterrés auprès de leur animal de compagnie. Tous espèrent que le loi sera adoptée et rapidement appliquée. Témoignages.

"Je n’ai pas pu accomplir ce qu’avait demandé mon mari dans ses dernières volontés." Jeanine Malardé, Niçoise de 66 ans, garde cet épisode comme une blessure au creux de son cœur.

En juillet 2016, quand son époux décède, elle est bien décidée à faire respecter une de ses dernières volontés: que l’urne des cendres de son chien soit placée avec la sienne. "Mon mari et Boly, c’était toute une histoire d’amour. Quand le chien est mort, mon mari a fait une dépression. Il vivait 24 heures sur 24 avec lui. C’était son amour de chien."

Jeanine est alors persuadée que cette demande ne sera qu’une formalité. "Au cimetière, on m’a d’abord dit oui. Mais quand est arrivé le moment de la cérémonie, d’un coup, on nous a dit que ce n’était plus possible. Nous étions en pleurs. Ils ont passé des coups de fil, mais nous n’avons eu qu’un refus."

On propose alors à Jeanine de placer l’urne à côté, à l’extérieur. "C’est ce que j’ai fait, je l’ai fixée, de manière qu’elle ne tombe pas avec les intempéries. Mais, un an après, on m’a demandé de l’enlever."

Depuis, les cendres de Boly, affectueux bâtard, sont chez elle. "J’ai dit à mes filles que, quand je disparaîtrai, elles les mettent avec moi. Comme je reposerai à côté de lui, nous serons tous ensemble."

Jeanine Malardé ne comprend pas que cette disposition ne soit pas déjà intégrée dans la loi. "L’amour des animaux, c’est quelque chose de fort. Il faut être obtus pour ne pas admettre ce genre de chose."

Une chose est sûre, Jeanine fera tout ce qu’il faut pour que l’une des dernières volontés de son mari soit respectée.

Josée: "mes chiens, c’est très important"