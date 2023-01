"Scié en deux": leur chat se fait écraser par un train en gare, elles accusent la SNCF

Georgina et sa fille Melaïna se battent depuis début janvier pour obtenir réparation auprès de la SNCF. Et pour cause: elles accusent les contrôleurs de la gare Montparnasse, à Paris, d'avoir brutalement écrasé leur petit Neko, un félin de 4 ans, en refusant de retarder le départ d'un train.

"Il a été scié en deux", déclarent-elles dans Le Parisien, qui relate la fin tragique du chat de cette famille désormais en deuil. Nous sommes le 2 janvier 2023, les deux femmes doivent quitter la capitale pour rejoindre Bordeaux, le lendemain du Premier de l'an. Malheureusement, Neko s'échappe de son sac, avant de se réfugier sous un train, près des rails.

"Pendant 20 minutes, mère et fille tentent en vain d’empêcher le départ du TGV", écrit le journal d'Île-de-France. "Je hurlais, je paniquais, j’interpellais des gens, raconte Melaïna, 15 ans. Puis notre chat a été exécuté.", résume Le Parisien.

Pas considéré comme un passager... alors qu'elles avaient payé un billet pour lui

Si la SNCF reconnaît une "tragique situation", disant regretter "vivement ce qu’il s’est passé", la réponse "ce n’est qu’un chat", reçue par Georgina et sa fille avant le départ du train ayant tué l'animal, a du mal à passer.

Les contrôleurs les ont également empêchées de rejoindre les voies où s'était réfugié l'animal, alors que ce dernier était encore dans leur champ de vision. "Il m’a regardé une dernière fois dans les yeux. Et ensuite, je l’ai perdu de vue", raconte l’adolescente. Trop tard.

Elles ont ensuite retrouvé Neko "les membres séparés". "On ne pouvait pas descendre pour sauver notre chat vivant, mais il est maintenant possible de le récupérer mort", décrit alors la mère de famille, qui a refusé car elle ne se voyait pas "transporter le corps dans un sac plastique jusqu’à Bordeaux". Elles sont outrées du manque de considération de la SNCF.

Melaïna rappelle que les deux femmes avaient payé un billet pour que Neko puisse légalement monter dans le train, mais qu'il n'a plus été considéré comme un passager à part entière, à partir du moment où il se trouvait sur les rails. L'adolescente demande donc à ce que "justice soit rendue".