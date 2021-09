Recherchée depuis deux jours, une chienne retrouvée perchée à 40m du vide

C’est une issue heureuse à un week-end tumultueux pour Manon et Yohan, les deux propriétaires d’Aïka, un husky sibérien âgé d’un an et neuf mois. Perdue samedi soir lors d’une randonnée dans l’arrière-pays mentonnais, la chienne a été retrouvée puis sauvée par les pompiers ce lundi, au terme d’une intervention périlleuse.

Pendant les 45 heures précédant ce sauvetage, Aïka avait longuement été recherchée par ses propriétaires, aidés par des internautes, des associations d’aide aux animaux… et même des drones!

Des recherches toute la nuit

Tout commence samedi soir, aux alentours de 19 heures. Alors qu’elle effectue une randonnée au Mont Ours, sur les hauteurs de Sainte-Agnès, avec son amie Victoria, Manon, une jeune Mentonnaise, perd la trace d’Aïka, la chienne dont elle a la garde avec Yohan, son compagnon. Le jeune couple part alors à sa recherche. "On a cherché toute la nuit, jusqu’à environ 3 heures du matin, avec des lampes", raconte Yohan. En vain. Dès le lendemain, à 6 heures, le duo repart à la recherche de l’animal, cette fois-ci avec l’aide d’amis. "C’était l’ouverture de la chasse et Aïka a peur des coups de fusils alors on était très inquiets", retrace Victoria. "Il y avait une battue au sanglier, ça a rendu les choses compliquées parce qu’Aïka a une grosse cloche, similaire à celles des chiens de chasse, donc avec tout le bruit, on pensait à chaque fois que c’était elle… et puis non", détaille Yohan.

Des drones à inspections thermiques

Jusqu’à la nuit tombée, les jeunes Mentonnais poursuivent leurs recherches. Entre-temps, Victoria signale la disparition d’Aïka sur les réseaux sociaux. Habitants du Mentonnais et associations d’aide aux animaux partagent les publications en masse. "Il y a eu tellement d’engouement que certains inconnus sont venus nous aider sur place, relate Yohan. Une entreprise de photographie basée à Monaco est même arrivée avec des drones équipés de détecteurs thermiques. Ils sont restés avec nous jusqu’à environ 4 heures du matin. Au total, on a dû faire une trentaine de kilomètres ce dimanche." Mais toujours aucune trace d’Aïka. "C’est lundi, alors qu’on partait à nouveau à sa recherche, du côté du col de la Madone, qu’on a reçu un appel qui nous a mis sur la bonne voie", explique Yohan. Au téléphone, un homme leur indique avoir entendu des hurlements de loup, proche de l’endroit où Aïka a été perdue.

Perchée sur un rocher

"Il nous disait de faire attention, poursuit Yohan. Je lui ai alors demandé la localisation exacte, en me disant que ce n’était peut-être pas des loups mais Aïka qui hurlait apeurée. Sur place, on a suivi les hurlements pendant des heures avant de finalement l’apercevoir." Mais la chienne est dans une position délicate, recroquevillée sur un rocher d’un mètre carré… à 40 mètres du vide! "On a essayé de l’approcher au maximum en se frayant un chemin, mais c’était impossible de la récupérer. Le petit rocher où elle était perchée était déjà 10 mètres plus bas que nous", précise Yohan. Le couple fait alors appel aux sapeurs pompiers de Menton. "Deux pompiers sont arrivés avec des cordes vers 11 heures, mais même pour eux, la falaise était trop pentue, complète le jeune homme. Il a fallu appeler le groupe dédié aux sauvetages en montagne, basé à Vence."

Ce n’est que trois heures plus tard que le groupe montagnes sapeurs-pompiers (GMSP) parvient à sauver Aïka, en alpinisme. "Ils nous ont dit qu’elle avait eu énormément de chance, car elle a glissé d’une quinzaine de mètres avant de tomber à 8 ou 10 mètres. C’est le fait d’avoir atterrie sur ce petit rocher d’un mètre carré qui l’a empêchée de chuter 40 mètres plus bas!", confie Yohan, soulagé. Après plus de 45 heures passées là-haut, Aïka a ainsi pu rentrer chez elle, saine et sauve, sans aucun désagrément… si ce n’est une grosse frayeur.