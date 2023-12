Coup de projecteur sur quatre associations du mentonnais qui agissent pour aider les animaux

Les associations locales sont unanimes. Même s’il n’y a pas de chiffres les recensant, de plus en plus d’animaux sont maltraités voire abandonnés sur notre territoire. En cause notamment, une prise en charge toujours plus élevée, notamment avec l’explosion du coût des croquettes, un désintérêt post-covid, une méconnaissance de la charge que représente l’adoption et l’entretien d’un animal.

En 2021, la police et la gendarmerie nationale ont enregistré 12.000 infractions visant des animaux de compagnie et d’élevage sur le territoire, un chiffre en augmentation de 30% depuis 2016 et qui touche principalement les contrées rurales. Parmi les sévices enregistrés: la privation de nourriture, le placement dans des habitats inadaptés, les abandons. Ces derniers ont d’ailleurs connu un bond de 93% en 2016 et 2021. Pour éviter les animaux errants et soulager les bêtes, ces associations du mentonnais mettent la main à la pâte. Voici comment.

1. Felix felis

Elle officie à Menton depuis 1986 et oeuvre en premier lieu pour la stérilisation des chats. "On est très sollicités pour ça", affirme une bénévole. L’association cherche aussi des familles d’accueil pour des animaux qui viennent juste de perdre leur maître à la suite d’un décès ou d’un départ en retraite.

Site: felix-felis@e-monsite.com

2. Les protégés de Nathalie

Cette association a fait de son fer de lance la protection des chats handicapés, souvent voués à être euthanasiés. L’association collecte de la nourriture dans les supermarchés et a bâti un refuge à Menton.

Page facebook: Les protégés de Nathalie.

3. Chateki04

Cette association originairement basée à Nice dispose d’une antenne à Menton. Elle informe sur la maltraitance animale, "en augmentation sur tout le territoire". L’association suit de près la maltraitance animale à la Réunion, un territoire où il est difficile d’endiguer les abus. Sauvetage sur site, stérilisation, rapatriement et accueil des animaux sont ses objectifs.

Site: chateki04.com

4. PSSA (Protéger, sauver, soutenir les animaux) Monaco.

L’association agit sur tout le littoral mentonnais et jusque dans l’arrière-pays. "On intervient sur site, notamment dans les maisons de l’horreur, comme à Nice, récemment", raconte la présidente, Céline Gabrielli. L’association propose aussi de l’aide en cas de disparition de votre animal de compagnie en effectuant des tours de pâté de maisons, collant des affichettes...

Site: www.pssa-monaco.org