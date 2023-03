"Pire saison", face au manque d'oursins en Méditerranée, la pêche pourrait être suspendue

Des "oursinades" sans oursins, ou alors venus d'Espagne et de l'Atlantique? Les oursins de Méditerranée manquent de plus en plus à l'appel, au point qu'une fermeture provisoire de cette pêche est même envisagée dans le sud de la France.