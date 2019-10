PHOTOS. De la saisie à l'adoption, le long processus de rééducation des chiens

Tout est question d’étapes et il s’agit, selon les deux tourtereaux, de ne pas les brûler. La balade en ville, le contact avec les inconnus ou avec des camarades à quatre pattes, le faire dormir dans la maison.

"Comme s’il avait une vie lambda. Quand on sent qu’il est prêt à être adopté, on fait un post sur Facebook", poursuit Hugo, tout en précisant que si l’animal provient d’une saisie, il faut attendre la décision de justice.

Quelques lignes sur les réseaux sociaux pour vanter les qualités de l’animal. Et espérer que de nouveaux maîtres, aimants, craquent et l’adoptent. L’idée, bien sûr, est de ne pas le confier à n’importe qui. Les volontaires intéressés doivent d’abord répondre à un formulaire d’adoption.

Vingt-deux questions très précises relatives au rythme de vie, à l’environnement, l’habitation, les allergies, la composition de la famille, si des animaux sont déjà présents au sein du foyer, le comportement avec les animaux, les motivations…

"En fonction du profil, on voit quel chien peut leur convenir. Une fois qu’on a sélectionné une famille, on fait une première visite au domicile pour voir si celle-ci n’a pas menti sur l’environnement. Si tout est bon, il y a quinze jours d’essai puis six mois comme famille d’accueil", détaillent Vanessa et Hugo.

Ce n’est qu’au terme de cette demi-année que le chien est à leur nom. Un laps de temps pour protéger l’animal, dans l’hypothèse où les adoptants ne feraient pas l’affaire.

Dans le contrat, "très draconien", figurent les recommandations et toutes les conditions. "On inscrit tout ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. S’ils transgressent le contrat, on récupère le chien. C’est déjà arrivé. Une fois que le chien est à leur nom, c’est beaucoup plus compliqué de le reprendre."

Pas de profil type chez les adoptants: des jeunes qui vivent dans un camion, une famille avec enfants ou encore une retraitée. L’important se résume en deux facteurs: l’environnement sain et l’amour distillé au chien qui en a si longtemps été privé.

Si vous voulez adopter un chien: skydogpaca@gmail.com.