PHOTOS. Brûlé à l'acide, amputé d'une patte... 4 chiens maltraités sauvés et rééduqués par la société monégasque Sky Dog

"On l’a récupéré dans une casse à Carros. Il n’avait que trois pattes. On ignore quelle est l’origine de la blessure mais on imagine que c’est son propriétaire qui lui a infligé cela car ça n’a pas été opéré et la coupure est nette. Sa mère était squelettique et remplie de tumeurs, elle a vécu deux semaines avec nous avant de mourir."