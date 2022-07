Pas dangereux pour l'homme, habituel en Méditerranée, en danger critique d'extinction... Ce que l'on sait sur le requin bleu

Le premier se trouvait au large de la plage de Port Hélène, entre Pomponiana et San Salvadour, à 500 mètres du poste de secours de l'Almanarre. Et le second, à quelques dizaines de mètres de la plage de Cabasson.

Quelles sont les caractéristiques du requin bleu?

C'est un des derniers grands requins que nous avons en Méditerranée. Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres mais ceux que nous observons mesurent en moyenne 1,50 mètre. Celui qui a été observé près du poste de secours de l'Almanarre mercredi matin faisait près de 2 mètres, ce qui en fait un beau spécimen.

Est-ce un fait exceptionnel de le voir aussi près des côtes?

C'est un requin du large, il est généralement très rarement aussi proche de la côte. Mais pour autant, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Cela arrive une à deux fois par an. Sa présence n'est en aucun cas liée au changement climatique ou au fait qu'il fasse très chaud en ce moment.



Et aussi, à la fin du printemps et au début de l'été, les spécimens se retrouvent sur les côtes françaises pour mettre bas et se reproduire. Une femelle peut avoir jusqu'à 130 petits par portée.