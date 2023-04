"On pourrait s’en passer": le coup de gueule d'un médecin varois contre les expérimentations animales

Près d’1,9 millions d’animaux utilisés dans des procédures expérimentales en France en 2021. Souris, lapins, poissons, mais aussi primates ou chiens.

Ce chiffre n’émane pas d’une association de protection, qu’on soupçonnerait de vouloir faire frémir l’opinion, en ce lundi 24 avril, Journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Il provient du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ces près de deux millions de cobayes, c’est aussi ce qui a conduit le docteur Jérôme Soubielle, médecin anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier intercommunal Bonnet de Fréjus - Saint-Raphaël, à se pencher sur l’épineuse question des animaux de laboratoire.

Fervent défenseur de leur cause, il a passé, en 2022, le diplôme de "Droit des animaux" proposé par l’Université de Toulon. C’est à cette occasion qu’il a travaillé sur "L’expérimentation animale en France de nos jours", intitulé du mémoire dont il est l'auteur.

La règle des 3R

Le Dr Soubielle est ainsi bien au fait de la législation actuelle. "Une directive européenne de 2010, transposée en droit français en 2014 vise d’abord à réduire l’utilisation des animaux, puis à la supprimer totalement, conformément à une résolution du Parlement européen en 2021." La règle principale pour y parvenir étant celle des 3R: remplacement, réduction, raffinement.

Peu appliquée, assure le défenseur des animaux. Si bien que les chiffres n’évoluent que faiblement depuis bientôt dix ans: "À peine 2% de baisse chaque année. À ce rythme-là, il faudra cinquante ans pour atteindre la suppression!" Sans compter, ajoute-t-il, qu’"après le Covid, les chiffres sont repartis à la hausse".

Pourtant, "dans beaucoup de domaines où on utilise des animaux, on pourrait s’en passer". Jérôme Soubielle pense d’abord à ce qu’il connaît: la médecine. "Bien sûr qu’en tant que médecin, je sais que le progrès est important et que l’expérimentation animale a permis d’importantes avancées. Mais est-ce bien nécessaire de faire des formations sur des porcs endormis? Dans l’enseignement médical, ça n’a aucun intérêt et il y a d’autres façons de faire, comme le compagnonnage."

Des alternatives existent

D’autres façons de faire aussi dans la recherche "grâce à des modèles informatiques ou des organes sur puce".

"Des alternatives sont développées aux États-Unis depuis dix ou quinze ans, au point que la FDA (Food and Drug Administration, l’agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments, Ndlr) vient de retirer l’expérimentation animale comme une condition obligatoire pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché."

En France, tance le Dr Soubielle, on est loin de là. En cause, des financements insuffisants de ces alternatives. Mais aussi des habitudes difficiles à bousculer.

Ainsi, si l’opinion publique semble évoluer sur la question, le médecin varois juge que le regard des scientifiques change peu. Lui veut les convaincre qu’"il y a peut-être encore des domaines où l’expérimentation animale reste obligatoire, mais qu’il y en a surtout plein où on peut s’en passer!".

Pour faire le point, il rappelle qu’une pétition est en ligne sur le site du Sénat pour réclamer une mission d’information parlementaire.

Si elle voyait le jour, elle viserait "une meilleure prise de conscience et une meilleure connaissance des méthodes de remplacement à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques".